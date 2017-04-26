Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayını ile birlikteyiz. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor. Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor.



BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İZLE (ATV CANLI İZLE LİNKİ)



İLK 11'LER

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie



BAŞAKŞEHİR 2-1 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)



Büyük bir mücadeleye sahne olan ve zevkli geçen ilk 45 dakika tamamlandı. Mete Kalkavan ilk devreyi bitiren düdüğünü çaldı.



45'Lens'in zayıf vuruşu direk dibinden auta gitti.

45'Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45'Fenerbahçe'de topla ilerleyerek Başakşehir ceza sahasına yaklaşan Ozan Tufan'a Caiçara sert bir müdahale yaptı.

45'Bu arada maçın ilk devresinin sonuna en az 3 dakika ilave edilecek.

45'Fenerbahçe savunmada çok riskli şekilde paslaşıyor. Mehmet-Skrtel paslaşmalarına Başakşehirli oyuncular baskı yapınca Emre az daha topu kazanıyordu.

44'Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine doğru yapılan sert ortaya kimse dokunamadı.

44'Taç atışından sonraki pozisyonda Emre'ye yapılan müdahaleye hakem faul kararı verdi.

43'Başakşehir savunmadan paslaşarak çıkmaya çalışıyor. Sağ kanada döndürülen top Aatıf'a çarparak taca gitti.

42'Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Başakşehir'in genç kalecisi Faruk yine boşa çıktı fakat arka direkteki pozisyonda hakem faul kararı verdi.

41'Mustafa Pektemek hakeme çok sert tepki gösterdi, bu pozisyonda ikinci sarı kartı görebilirdi.

41'Mustafa hakeme gösterdiği tepkinin ardından Mehmet'i yerden kaldırıp özür diledi.

40'Mustafa Pektemek, kayarak Mehmet Topal'ın ayağına müdahale etti. Hakem Mete Kalkavan sarı kartını gösterdi.

39'Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen ortaya Epureanu muhteşem yükselerek vurdu, Volkan'ın parmak ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

38'Edin Visca'nın sağ kanattan İsmail'i çalımlayarak ceza sahasına girdiği pozisyonda Başakşehirli yıldızın şutu Skrtel'e çarparak kornere gitti.

37'Mahmut'un sakatlandığı pozisyonda başlayan kulübedeki sürtüşme devam ediyor. Abdullah Avcı ile Advocaat sözlü bir şekilde tartıştı.

37'Mücadele sertleşince iki takım oyuncularının gerginliği kulübeye de sıçradı.

36'Oyundan çıkan Mahmut'un burnuna tampon yapıldı, başının döndüğünü işaret eden Mahmut hastaneye götürülüyor.

35'Mahmut'un yerine Holmen oyuna girdi.

34'Başakşehir'in uzun top planı devam ediyor. Ev sahibi ekip Adebayor ve Mustafa'ya hava topu gönderiyor.

33'Yerde kalan ve sağlık ekiplerinin oyun alanına girerek müdahale ettiği Mahmut oyundan çıkacak.

32'Robin Van Persie ile Mahmut çarpıştı. Başakşehirli futbolcu yerde kaldı.

31'Fenerbahçe defansının arkasına atılan güzel pası alan Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta gitti.

30'Başakşehir takımı bu dakikalarda oyunu havadan oynuyor, ilerideki uzun boylu hücumcuları düşünüyor.

29'Sozua, Başakşehir yarı sahasının ortalarından sağa Atatıf'a dönmek istedi, Souza'nın yüksekten gönderdiği top taca gitti.

28'Başakşehir kalecisi Faruk'un kullandığı kale vuruşunda Adebayor'la birlikte Skrtel yükseldi, top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı.

27'Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Ozan sağ kanattaki Aatıf'ı gördü, Aatıf oyunu sola döndürdü, İsmail'in uzaktan sert şutunda top auta gitti.

26'Sol kanattan taç atışıyla başlayan Fenerbahçe'de Van Persie sol kanattaki İsmail'e verdi pasını, savunmanın müdahalesiyle top taca gitti.

25'Lens'in içeri gönderdiği topu Adebayor uzaklaştırdı. Dönen topu Skrtel aldı ama ev sahibi ekibin savunması yine başarılı oldu.

24'Fenerbahçe, Medipol Başakşehir yarı alanında serbest vuruş kazandı.

23'Fenerbahçe'de sakatlanan Kjaer'in yerine Roman Neustadter oyuna girdi.

23'Başakşehir'de Adebayor orta sahadan aldığı topla depar attı, Kjaer'in savunmasında topla ilerleyen Adebayor topu ayağından açınca meşin yuvarlak taca gitti.

22'Edin Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Adebayor'dan önce vuran Kjaer topu uzaklaştırdı.

21'Fenerbahçe'de çok iyi çalışmayan sol kanada Lens geçti, Aatif da sağ kanatta görev yapıyor bu dakikalarda.

20'Başakşehir'in orta sahadan gelip sol kanada taşıdığı hücumda Cengiz yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi.

19'Fenerbahçe'nin hızlı hücumları karşısında ev sahibi ekip de savunmaya çok hızlı dönüyor.

18'Ozan Tufan'ın uzaktan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

17'Başakşehir kanatlardan gelerek ileri uçtaki oyunculara top taşımaya çalışıyor. geride kalan 17-18 dakikalık bölümde Visca ve Cengiz kanatlarda etkili olurken, Adebayor da Fenerbahçe savunmasını bir hayli yoruyor.

16'Fenerbahçe kendi yarı sahasına top çeviriyor. Oyunu kanatlara taşımaya çalışıyor sarı lacivertliler.

15'Başakşehir'in iki golü sağ kanattan geldi, Fenerbahçe de kendi sağ kanadını kullanıyor. Aatif'in olduğu sol kanat ise çok fazla çalışmıyor.

14'Fenerbahçe farkı bire indirdiği golün ardından yine sağ kanattan Lens'le içeri orta yaptı topa vuran kimse olmayınca oyun, Başakşehir hücumuna dönüştü.

13'Maç çok hızlı ve gollü başladı. İki takım da istekli oynuyor mücadelede daha çok gol olacak gibi görüntü var.

12'Başakşehir'in genç kalecisi Faruk, hava topunda Van Persie'den önce yükselip vurdu ama yumrukladığı top kısa düştü. Ozan Tufan'ın sert şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu.



12'Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

12'GOL

12'Başakşehir'in ikinci golünde Cengiz Ünder sol kanattan Şener'in 2-3 metre gerisinden koşarak önüne geçti ve golü kaydetti.



11'Başakşehir'de Edin Visca sağ kanattan muhteşem getirip içeri ortaladı, genç Cengiz takımının ikinci golünü kaydetti.

11'GOL

10'Fenerbahçe maçın başında yediği golün ardından rakip kalede beraberliği arıyor.

9'Sağ kanattan Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta Şener'in içeri gönderdiği topa genç kaleci Faruk boşa çıktı. Van Persie'nin kafa vuruşunda Caiçara topu çizgiden çıkardı.

8'Başakşehir'in yıldız adayı futbolcusu Cengiz muhteşem bir golle takımını öne geçirdi.



7'Adebayor'un Fenerbahçe savunmasını dağıtarak gelip vurduğu top sonrasında Volkan'dan dönen topu ceza sahası çizgisi üzerinde alan Cengiz Ünder, sol çaprazdan mükemmel bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

7'GOL



7'Adebayor hızlıca ceza sahası içine girerek vurdu, kaleci Volkan kurtardı.

7'Aatif-Josef ikilisinin sol kanattan paslaşarak getirdiği topu Souza içeri ortaladı, savunma topu uzaklaştırdı.

6'Maçın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan ve oyun kurmaya çalışan takım Başakşehir.

5'Orta sahada Attamah'ın pas hatası sonrası Fenerbahçe taç atışıyla oyuna başlıyor.

4'Başakşehir'de ataklar sağ kanattan gelişiyor. Ceza sahası içine yapılan ortaya Adebayor'dan önce savunma kafa vurdu.

3'Sağ kanattan Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının uzak noktasında topa kafa vuran Epureanu'nun kafa şutu az farkla auta gitti.



2'İsmail'den aldıkları pasla Aatif-Souza paslaşmasının ardından Başakşehir topa sahip oldu.

2'Fenerbahçe sol kanattan İsmail'le gelmeye çalışıyor, İsmail orta alana döndü.

1'Oyuna başlayan Başakşehir ilk dakikada topa sahip olan taraf oldu. Sol kanattan ilerleyen ev sahibi ekip topu taca gönderdi.

1'Medipol Başakşehir'in vuruşuyla maç başladı.



Dick Advocaat: "Bu akşamki hedefimiz rakibi 0'da tutup, gol atabilmek. Galatasaray ile oynadıkları maçı da seyrettim, zor olacak"

Dick Advocaat: "Bizim de eksik oyuncularımız var, Alper ve Hasan Ali olmayacak. Onların ve bizim kalitemizi düşünürsek, güzel maç olacak"

Abdullah Avcı: "Biz 18 kişili bir ekibiz. Takım oyunu içerisinde bireysele bakmamak lazım."

Abdullah Avcı: "Hepimiz son derece üzgünüz. Yaşananları doğru bulmuyorum. En yakın zamanda umarım olay kapanır."

Abdullah Avcı: "Rize'deki olay, hepimizin üzüldüğü bir konu. Umarım bu konu, ülkede birçok şeyin kapandığı gibi kapanır."

Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Gregory van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final rövanş maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.