Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus basınından Sport. ru'nun haberine göre de Zenit, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırıp Paulo Souza'yı göreve getirecek. Shakhtar'da efsaneleşen 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, sezon başında Zenit'le anlaşmıştı. Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi, Rus Ligi'nde de şampiyonluk yarışından uzak kalması nedeniyle Lucescu, bütün kredisini tüketti. İsmi sarı-kırmızılı takımla anılmasına rağmen, sessizliğini koruyan Mircea Lucescu, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yönetimle görüşeceğiz sezon sonunda yollarımız ayrılabilir" ifadesini kullanmıştı