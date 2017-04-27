Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylılar, takımlarında memnun olmadıkları isimlerle Cengiz'in kıyaslarken, "Böyle bir yıldız niye biz de yok" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Cengiz dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
-Cengiz Ünder Başakşehir'e 8 ay önce 700 bin Euro'ya transfer oldu. Menajeri F.Bahçeli Batur Altıparmak. Fenerbahçe ise Aatif'ı 2.5 milyon Euro'ya aldı.
-Cengiz gollerini atmaya devam ediyor. Ah be Beşiktaş keşke Cengiz ve Çağlar Söyüncü'yü alsaydın.
-Millet 3 kuruşa Cengiz Ünder'i alır yıldız yapar, büyük takımlar yıldızları bitirir.
-Sneijder'ın, Volkan Demirel'e yapamadığını dünkü çocuk Cengiz Ünder yaptı. Aferin çocuk.
Cengiz Ünder sosyal medyayı salladı
27.04.2017 - 04:54 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir’in 19 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder, dün 4 dakikada Fenerbahçe ağlarına 2 gol birden gönderirken, 3 büyük takım taraftarının aklını başından aldı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylılar, takımlarında memnun olmadıkları isimlerle Cengiz'in kıyaslarken, "Böyle bir yıldız niye biz de yok" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Cengiz dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Etiketler : cengiz ünder,başakşehir,
468136 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468136.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
28
19
7
2
57
25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor - Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor - Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
29
14
10
5
50
36
14
49
3
Sivasspor
29
13
10
6
40
26
14
49
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Ümraniyespor
29
12
10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
29
8
7
14
22
34
-12
31
15
Şanlıurfaspor
29
7
9
13
32
38
-6
30
16
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25