Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylılar, takımlarında memnun olmadıkları isimlerle Cengiz'in kıyaslarken, "Böyle bir yıldız niye biz de yok" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Cengiz dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

-Cengiz Ünder Başakşehir'e 8 ay önce 700 bin Euro'ya transfer oldu. Menajeri F.Bahçeli Batur Altıparmak. Fenerbahçe ise Aatif'ı 2.5 milyon Euro'ya aldı.

-Cengiz gollerini atmaya devam ediyor. Ah be Beşiktaş keşke Cengiz ve Çağlar Söyüncü'yü alsaydın.

-Millet 3 kuruşa Cengiz Ünder'i alır yıldız yapar, büyük takımlar yıldızları bitirir.

-Sneijder'ın, Volkan Demirel'e yapamadığını dünkü çocuk Cengiz Ünder yaptı. Aferin çocuk.