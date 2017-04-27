Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk havasına giren Beşiktaş’ta ekstra bir sevinç söz konusu. Sebebi ise Tolgay Arslan… Sezon sonuna gelinirken genelde yedek kuvvet olarak kenarda bekleyen orta sahanın, Adanaspor maçında iki asist yapması ve galibiyette rol oynaması yönetimi sevindirdi. Yönetici Metin Albayrak “Özlediğimiz Tolgay Arslan bu. Daha iyilerini yapabilecek güçte olduğunu o da biliyor. Takımımız adına olayın sevindirici tarafı, kenarda bekleyenin moralini bozmaması. En yukarıdaki isimden malzemecisine kadar herkes işine konsantre olmuş vaziyette” dedi.

Çok acılar çektik

Metin Albayrak şampiyonluk şansları konusunda ise “Artık kontrol bizim elimizde. Medipol Başakşehir’i yenersek fark 10 puana çıkıyor. Matematiksel olarak garantilemesek bile şampiyonluk için büyük avantaj elde ediyoruz” diye konuştu. Albayrak’ın altını çizdiği bir diğer konu ise camia olarak acılar çekerek buralara geldikleriydi. Siyah-beyazlı yönetici “Herkesin gurur duyacağı bir Beşiktaş oluşturmak istiyoruz. En büyük hedefimiz her sezon Türkiye’de şampiyonluk ve Avrupa’da kupa. İnşallah o kupayı bir gün Türkiye’ye getireceğiz” diye konuştu.