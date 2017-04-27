Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat maç sonrası, “İlk defa bir maça bu kadar kötü başladık. Rakip ilk 10-15 dakikada 2 gol bulmayı başardı. Bunun ardından oyunu ele geçiren taraf bizdik” derken, “İlk yarının son kısmında üstün olan taraf onlardı diyebiliriz. İkinci yarıda daha iyiydik. Lig ikincisine karşı skoru 2-2’ye getirdik. 2-1 bile bizim için avantajlı bir skor olurdu, 1-0 kazandığımız takdirde turu geçebilirdik. Başakşehir karşısında böylesine bir ortamda 2-2’yi bulduk. Bu mutluluk verici bir görüntü oldu” sözlerini kullandı. Abdullah Avcı ile saha kenarındaki tartışması için, “Ben yorum yapmak istemiyorum. Herkes gördü neler olduğunu” diyen Advocaat, “Hollanda Milli Takımı’nın başına geçecek misiniz?” sorusuna, “Hollanda Futbol Federasyonu ile bir toplantı yaptım, o kadar” demekle yetindi.

Yardımcısı Gullit olacak

Advocaat son soruya renk vermedi ama Danny Blind’den boşalan Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmesi neredeyse kesinleşti. Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre Advocaat’ın açıklanması formalitelere kaldı. Deneyimli teknik adamın yardımcısının Ruud Gullit olacağı belirtildi.