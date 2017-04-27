Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zenit, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırıp Paulo Souza'yı göreve getirecek. Shakhtar'da efsaneleşen 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, sezon başında Zenit'le anlaşmıştı. Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi, Rus Ligi'nde de şampiyonluk yarışından uzak kalması nedeniyle Lucescu, bütün kredisini tüketti. İsmi sarı-kırmızılı takımla anılmasına rağmen, sessizliğini koruyan Mircea Lucescu, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yönetimle görüşeceğiz sezon sonunda yollarımız ayrılabilir" ifadesini kullanmıştı.

''LUCESCU BU YAZ GELMEZ''

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun tekrar Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında da konuşan Yevhen Seleznyov, ''Lucescu'yu burada görmek çok güzel olur. Hangi takımı çalıştırırsa çalıştırsın onunla aynı yerde olmayı isterim. Türkiye'de Lucescu çok büyük ve ünlü bir teknik direktör ancak bu yaz buraya geleceğini sanmıyorum'' şeklinde konuştu.