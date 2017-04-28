Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Beşiktaş ile Benfica arasında Talisca için yapılan anlaşmanın detayları: Beşiktaş, sözleşmeye konulan 25 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanırsa futbolcunun bonservisini alacak. Kullanmazsa Benfica'ya gelecek teklifleri bekleyecek. Eğer 25 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelirse, Portekiz kulübü, önceliği Beşiktaş'a verip 5 günlük cevap hakkı tanıyacak. Süre dolduktan sonra da teklifleri değerlendirecek. 25 milyon Euro'dan daha düşük bir teklif gelirse Talisca otomatik olarak bir yıl daha Beşiktaş'ta kalacak.

MONACO İSTİYOR

Beşiktaş'ın bırakmak istemediği Talisca, performansı ile Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Önceki günlerde İngiliz basınında Manchester United'ın Brezilyalı futbolcuya ilgi gösterdiği dile getirilmişti. Dün ise France Football, "Monaco, Talisca'yı istiyor" manşetini attı.

'GÜNEŞ %100 KALACAK'

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi teknik direktör Şenol Güneş'in durumuyla ilgili net konuştu. Çebi, "Yüzde 99.9 demiyorum, yüzde 100 Şenol Güneş'le yola devam edeceğiz" dedi. Çebi, Talisca'nın durumuyla ilgili olarak, "Talisca için 25 milyon Euro vermemiz mümkün değil. Ancak önümüzdeki sezon da kalırsa hem bize hem de Benfica'ya çok faydalı olacaktır" açıklamasına yaptı. İkinci Başkan, Aboubakar'ın 1 yıl daha kiralık olarak Beşiktaş'ta devam etmesini istediklerini de sözlerine ekledi. Çebi, Başakşehirli oyuncuların cezaları ile ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.