Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nun ardından VakıfBanklı oyuncular Kimberly Hill ve Milena, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kimberly, zor bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Çok fazla önemli maç kaybettik. Ama o mağlubiyetlerden sonra geri dönmeyi başardık. Çok önemli bir kupa kazandık. Bu kadar fazla mağlubiyetlerden sonra bu kupayı kazanmak bizim için daha önemliydi" dedi.

Başarılı oyuncu bundan sonra aynı başarıyı ligde ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da sergilemek istediklerini belirterek, "Sezon henüz bitmiş değil. Cuma ve Pazar günü Eczacıbaşı’na karşı önemli maçlarımız var. Ardından Japonya’da Dünya Kulüpler Şampiyonası’na katılacağız. Ve orada da tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Milena: "Avrupa'nın en büyüğü olabilmek çok önemliydi"

Şampiyonluğun gelmesinde önemli pay sahiplerinden olan Milena ise yaptığı açıklamada, “Kimberly’nin söylediği gibi üzücü mağlubiyetler aldık. Bu sezona dair kötü anılarımız birikti ama sezonun sonunda Avrupa’nın en büyüğü olabilmek çok önemliydi. Kupayı kazandığımız için de mutluyum” ifadelerini kullandı.

Japonya'da katılacakları Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da değerlendiren Milena, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok iyi takımlar olacağı için zor maçlar olacak. Ama biz oraya hazır olarak gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.”