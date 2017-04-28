Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gündeminden düşmüyor. Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kariyerinin en iyi dönemini geçiren Brezilyalı futbolcu; Manchester United ve Monaco'nun radarına girdi.

İki kulübün de Talisca'yı istediği ve Benfica ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor. İngiliz basınında 23 yaşındaki futbolcunun Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından yakında takip edildiği ve Portekizli teknik adamın transferin gerçekleşmesi yönünde rapor verdiği haberleştirildi. Mourinho'nun gelecek sezon kadro planlamasında Talisca'ya önemli yer ayırdığı da çıkan haberler arasında.

Brezilyalı oyuncuyu transfer listesine alan diğer kulüp ise Monaco. Portekiz basını, Fransız ekibinin bir süre önce Talisca'yı gündemine aldığı ve gösterdiği performansın ardından Benfica ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

Bonservisi 25 milyon Euro olan Talisca için Portekiz ekibine resmi teklif gelmesi halinde Benfica ilk olarak Beşiktaş ile masaya oturacak. İki kulübün anlaşamaması halinde son sözü Brezilyalı futbolcu söyleyecek. Talisca tekliflere rağmen 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynamak isterse kariyerine İstanbul'da devam edecek. Aksi durumda ise bonservisini ödeyen kulübe transfer olacak.