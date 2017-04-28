Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Euroleague play-off turu dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i konuk etti.

Seride 2-1 yenik durumda bulunan temsilcimiz ilk çeyreği 24-21 geride kapattı. Real Madrid, ikinci çeyrekte de Daçka'nın skora ortak olmasına izin vermedi ve devreye 45-38 İspanyol ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısına daha istekli başlayan Darüşşafaka Doğuş, hücumda işleri yoluna koyarken savunmada rakibini durdurmakta zorlandı. Son on dakikaya 72-58 Real üstünlüğüyle girildi. Dördüncü çeyrekte rakibini bir türlü yakalayamayan Daçka parkeden 89-78 mağlup olarak seriyi 3-1 kaybederek organizasyona veda etti.

Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 25, Wilbekin 14, Clyburn 11 sayı üretti. Real Madrid'de ise Sergio Llull 17, Trey Thompkins ve Randolph 15'er sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardında adını Final Four'a yazdıran Real Madrid yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Şampiyonun belli olacağı dev organizsayon 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleşecek.