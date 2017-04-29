Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ikinci yarının flaş takımı Trabzonspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda sekteye uğramak istemiyor. oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Avrupa hayaline çok yaklaştı. Oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal “Lig sonuna kadar motivasyonunuzu en üst düzeyde tutmanızı istiyorum. Bir hayali gerçekleştirmeye çok yakınız” dedi.

Onur geri dönüyor

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu da Avrupa kupalarına katılarak sezonu taçlandırmak istediklerini söyledi. Çubukçu “Zor günlerden çıkmamızda en büyük desteği taraftarımızdan gördük. Gençlerbirliği’ni de yenerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Cezası sebebiyle Antalyaspor maçında oynamayan Onur Kıvrak, kaleye dönüyor. Başarılı eldiven 1 hafta aradan sonra Esteban’dan devralacak. Tecrübeli file bekçisi ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 6 gol yedi.