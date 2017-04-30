Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Jeremain Lens, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuştu. Hollandalı yıldız, sarı lacivertli takımdaki geleceğinden, İstanbul'daki yaşamına kadar her şeyi açıkladı.

İşte Lens'in Stadyum'daki röportajından öne çıkanlar….

FENERBAHÇE'YE GELİŞİ...

Advocaat, Fenerbahçe'ye gelince beni aradı. Sunderland'de uzun süredir oynamıyordum. Başka teklifler de vardı. Kariyerim için doğru kararı vermeliydim. Fenerbahçe ile transfer görüşmemiz 2-3 gün sürdü ve kiralık olarak geldim.

Fenerbahçe hakkında bazı bilgilere sahiptim ama taraftarın önünde oynamanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyordum. Yeni bir kulübe gittiğinizde zorlanırsınız ama buraya geldiğim ilk günden beri, kulüp, taraftarlar ve takım arkadaşlarım sayesinde adaptasyon sürecini çabuk atlattım.

İngiltere'de Newcastle - Sunderland derbisi, Hollanda'da PSV – Ajax ve PSV -Feyenoord maçlarını oynadım. Ukrayna'da Dinamo Kiev - Shakhtar maçlarına çıktım. Derbilerin nasıl olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de derbiler çok başka. Taraftarların oluşturduğu ortam harika. Onların desteği mükemmel. Statlarda muazzam atmosfer oluşturuyorlar ve bunu size hissettiriyorlar. Burada oynadığım derbiler benim için büyük tecrübe oldu.

''KİRALIK OLARAK OYNAMAK KOLAY DEĞİL''

Şu an öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Çünkü, sezonu kupayla bitirmenin en kısa yolu. Başakşehir maçına iyi başlamadık ama daha sonraki dakikalarda kalitemizi ve seviyemizi gösterdik. Deplasmanda 2-2 bizim için güzel skor oldu. Rövanşta, 0-0 veya 1-1 bize yetiyor ama kendi sahamızda kazanacağımıza inanıyorum.

Keşke dediğim şu; kendime daha fazla yatırım yapsaydım daha yüksek seviyelerde oynayan biri olabilirdim. İyi ki yapmışım dediğim ise; iyi ki Fenerbahçe'ye imza atmışım. Kariyerimde ikinci defa kiralık olarak bir kulüpte oynuyorum. Kiralık oynamak kolay değil, çünkü geri döndüğünüzde her şeyi daha iyi yapmanız gerekiyor ama genellikle sizi pek düşünmezler, satmak isterler ya da B takıma yollarlar. Umarım benim durumum bundan daha farklı olur.

Hollanda bir futbol ülkesi ve şu an Hollanda milli takımında hocamız yok ve yeni bir hocaya ihtiyacımız var. Dirk Advocaat konuşulan seçeneklerden biri. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.

''DÖNER VE LAHMACUNA BAYILIYORUM''

Hollanda'dan gelen misafirlerime İstanbul'u gezdiriyorum. Bildiğim bazı yerlere götürüyorum. Burada mutluyum. Kebapları ve et yemeklerini çok seviyorum. Hollanda'da çok fazla Türk restaurantı var, bu yüzden Türk yemeklerine alışkınım. Buraya geldiğimden beri döner, kebap ve lahmacun yiyorum. Geleneksel Türk yemeklerini de seviyorum.

Bir gün arkadaşımın oğlunu okuldan aldık. Eve döndüğümüzde bazı çocukların futbol oynadığını gördüm. Onları izlerken, çocuklardan biri yanıma geldi. 'Bizimle oynamak ister misin' dedi. Ben de 'niye olmasın' dedim ve otoparkta kaleler kurduk, yediye yedi maç yaptık. Çocuklarla beraber keyif aldık, eğlendik. Sadece beş dakikaydı ama çocuklar için bir futbolcuyla oynama fırsatıydı ve onlar için unutulmaz bir andı. Çocukları mutlu ettiğim için ben de mutlu oldum.

''FENERBAHÇE, UMARIM EUROLEAGUE'İ KAZANIR''

Daha önce NBA'de bir iki maç izlemiştim. Onun dışında ilk kez Fenerbahçe'nin basketbol maçlarını izledim. Harika iş çıkartıyorlar. Arena'da atmosfer mükemmel oluyor.Şimdi, Final Four'da oynayacaklar, umarım kupayı kazanırız.

Gelecek sezon için benim kararım belli. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ve bunu yönetime söyledim. Ancak bu durum sadece bana bağlı değil. Fenerbahçe ile Sunderland'in anlaşması gerekir. Herkes benim Fenerbahçe'yi sevdiğimi biliyor. Taraftarın harika desteğini her zaman hissediyorum. Önümüzde 3-4 iç saha maçımız kaldı. Stadımızı dolu görmeyince üzülüyoruz. Gelsinler, bizi desteklesinler.