Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona, derbi maçta deplasmanda Espanyol'u 3-0 yenerek, maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü. RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Barcelona, 50 ve 87. dakikalarda Luis Suarez, 77. dakikada da Ivan Rakitic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini elde eden Barcelona, puanını 81'e yükselterek, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğini devam ettirdi. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, 18 kişilik kadroda olmasına rağmen karşılaşmada oynamadı.