İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona, derbi maçta deplasmanda Espanyol'u 3-0 yenerek, maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü. RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Barcelona, 50 ve 87. dakikalarda Luis Suarez, 77. dakikada da Ivan Rakitic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini elde eden Barcelona, puanını 81'e yükselterek, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğini devam ettirdi. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, 18 kişilik kadroda olmasına rağmen karşılaşmada oynamadı.
Barcelona zorlanmadı: 3-0
30.04.2017 - 01:29 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 35. haftasında Barcelona, derbi maçta deplasmanda Espanyol'u 3-0 yenerek, maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü.
Etiketler : barcelona espanyol,la liga,
468988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468988.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
28
19
7
2
57
25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor 0 - 0 Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor - Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
17
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25