Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa sürede camianın sevgisini kazanan Hollandalının sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

- Ben takımın sadece bir parçasıyım. İşin özü; takım ya kazanır ya da kaybeder. Bunlar hep birlikte olan şeylerdir.

- Kariyerimde çok derbi gördüm ancak Türkiye’deki derbilerin havası çok başka. Benim için çok güzel tecrübeler oldu.

- Kendi sahamızdaki Galatasaray ve Manchester United maçları çok değerliydi. Çünkü birinde seri yakalamıştık diğeri tur için önemliydi.

- Gerçekçi olmak gerekirse tek hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak. Kupa almanın en kısa yolu bu. Onu çok istiyoruz.

- F.Bahçe’de kalmak istiyorum. Benim açımdan sorun yok. Fenerbahçe ve Sunderland’ın anlaşmaları gerekiyor.

- Hayatıma dair keşkem; kendime daha fazla yatırım yapsaydım daha yüksek seviyelerde oynayan bir oyuncu olurdum.

- Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşuluyor ama benim yorum yapmam doğru olmaz.

- Fenerbahçe basketbol takımı harika bir iş çıkarıyor. Umarım yaptıkları işi sonuna kadar götürürler.



Sunderland küme düştü

Lens geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland evinde ağırladığı Bournemoth’a 1-0 yenilerek bir alt lige düştü. Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’in bonservisini de elinde bulunduran Sunderland böylece 10 yıl aradan sonra Premier Lig’e veda etti. Lens daha önce, “Sözleşmem hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır” demişti.