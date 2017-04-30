Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı anlatımı bu haberde. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Fenerbahçe Rizespor maçı canlı anlatımı için doğru adrestesiniz. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, düşme kotasında 17. sırada yer alan Rizespor’u Ülke Stadyumu’nda konuk ediyor. Ligde son 5 haftaya gelinirken lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkı iyice açılan Fenerbahçe, 2. sırada bulunan Başakşehir’le arasındaki puan farkını indirip, Şampiyonlar Ligi için ter dökecek. Rizespor ise Süper Lig’den düşmemek adına gol veya goller bularak zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyor. FB Rize maçı canlı anlatımı, Fener Rize canlı skor kaç kaç? gibi detaylar bu haberde…

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı anlatımı bilgileri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı anlatımı turkiyegazetes.com.tr adresinden canlı takip edilebilecek...

Fenerbahçe 1-1 Çaykur Rizespor [Canlı anlatım]

D.A.Mücadelenin ilk devresi 1-1 sona erdi.

45'Fenerbahçe sağ kanattan Şener'le pozisyon geliştirmek isterken sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı top da taca çıktı.

45'Mücadelenin ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

45'Mehmet Topal topu kontrol etmek isterken Nosa tarafından düşürüldü. Fenerbahçe kendi sahasından serbest vuruşla oyuna başlayacak.

44'Oyun Bölgesi: Fenerbahçe ceza sahası %18 / orta saha %54 / Çaykur Rizespor ceza sahası %28

43'Fenerbahçe'nin sol çaprazdan taç çizgisine yakın noktadan Alper'le kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı.

42'İkinci pozisyonda Lens sağ kanattan Sow'u düşünerek uzun gönderdi, bu top da auta gitti.

42'Fenerbahçe'nin hızlı başladığı pozisyonda kaleci Gökhan kalesini terkedip topu uzaklaştırmaya çalışırken hata yaptı, Sow ceza sahası dışında boş kaleye vurdu ancak savunma oyuncuları kalaya giden topu uzaklaştırdı.

41'Oğuzhan sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi savunma topu uzaklaştırdı. İkinci pozisyonda yine Oğuzhan ortaladı, kaleci Fabiano topu kontrol etti.

39'Fenerbahçe oyuna başladı, sağ kanatta Saadane ile mücadele eden Mehmet Topal yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

39'Rizespor hücumunda Nosa, kendisine gönderilen topu kontrol isterken araya giren Neustadter'e faul yaptı.

38'Sağ kanattan Aatif'ın ceza sahasına girmek üzereyken içeri gönderdiği topu Sow'dan önce savunma kornere gönderdi.

37'Sow'un ceza sahasına gönderdiği uzun topu savunma araya girerek kalecisi Gökhan'a gönderdi. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuların topa elle müdahale edildiği yönünde tepkileri vardı.

36'Rizespor'un kullandığı taç atışının ardından orta sahaya yakın noktada Souza ile Robin Yalçın'ın mücadelesinden konuk ekibin lehine faul kararı çıktı.

35'Çaykur Rizespor'un kendi sahasında top çevirmeleri sonrasında Fenerbahçe'nin ileri 3'lüsü rakibe baskı yapmaya başladı.

34'Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşu, ceza sahasının biraz ilerisinden kaleci Gökhan kullandı. Konuk ekibin oyuncuları duran toplarda biraz yavaş hareket etmeye başladı.

34'Lens'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. Bu pozisyonda içeride Sow ve Aatif top bekliyordu.

33'Fenerbahçe'de Alper Potuk aldığı topla ilerleyerek ceza sahasına yakın noktadan şutunu çekti, kaleci Gökhan yere yatarak topu kurtardı.

32'Fenerbahçe'de şu ana kadar Lens'in olduğu kanat çok fazla çalışmadı.

31'Fenerbahçe orta sahaya yakın noktadan kazandığı serbest vuruşla oyuna başlayacak. Hakem Ali Palabıyık kenara kadar gelerek Riespor kulübesini sakin olmaları yönünde uyardı.

30'Fenerbahçe'de Emenike, Salih ve Ozan ısınmak için kulübeden çıktı.

29'Fenerbahçe'nin Lens ile kullandığı kornerde kale alanına gelen topu Kweuke uzaklaştırdı.

28'Alper'den aldığı pasla sol çizgiye inen Aatif'in ortasını savunma kornere gönderdi.

27'Sol kanattan Hasan Ali ve Aatif ile gelişen Fenerbahçe hücumunda içeri gönderilen topu savunma uzaklaştırdı.

26'Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen topa yükselen Kweuke yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. İlerleyen pozisyonda arka direkte Oğuzhan'ın Kweuke'ye gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

25'Oğuzhan'ın soldan ileri gönderdiği topu Neustadter araya girerek kaleciye gönderdi.

24'Çaykur Rizespor geride kalan 24 dakikada kendi sağ kanadını daha sık kullanırken, Fenerbahçe de Hasan Ali ve Aatif'in olduğu sol kanattan atak geliştiriyor.

23'Alper ceza sahası içinde rakibin arkasına kaçan Sow'u düşünerek gönderdi, kaleci Gökhan topu kontrol etti.

22'Çaykur Rizespor hızlı hücuma çıkarken oyun sağ kanada taşındı, hızlı gönderilen topu Fink kontrol edemeyince top taca gitti.

21'Alper'in ceza sahasına yakın noktaya getirip Şener'e verdiği topta Şener'in yaklaşık 25 metreden çektiği şut üstten auta gitti.

21'Çaykur Rizespor'un beraberlik golünü kaydeden Oğuzhan, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

20'Aatif'in vuruşunda kaleci Gökhan başarılı oldu.

19'Skora denge geldikten sonra oyun anlamında da maç, iki ekibin orta saha mücadelesi şekline dönüştü.

18'Petrucci'nin ceza sahasına yakın noktada Nosa'ya verdiği pas sonrasında Nosa'nın vuruşunda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

17'Sol kanattan kullanılan kornerde uzak bölgeye giden top yeniden ceza sahasına gönderildi, Rizesporlu oyuncuların kafa vuruşunda kaleci Fabiano gole izin vermedi.

16'Serbest vuruşta top savunmadan kornere gitti.

16'Souza'nın orta sahada Robin Yalçın'a yaptığı faul sonrası konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

15'Fenerbahçe'de Şener'in yaptığı hata takımının beraberlik golü yemesine sebep oldu. Bu pozisyonda takım arkadaşlarının Şener'i uyarmadığı da görülüyor.

14'Kweuke'nin sağ kanattan içeri gönderdiği yerden zayıf ortayı Fenerbahçe savunması arkadaki Şener'e bıraktı. Şener de arkasındaki Oğuzhan'ı görmeyerek topu ayağından kaçırınca Oğuzhan skora dengeyi getiren golü kaydetti.

14'GOL

13'Rizespor savunması Fenerbahçeli oyuncuların baskısı sonrası kaleciye geri pas verdi. Hasan Ali'nin kaleci Gökhan'a yaptığı baskı sonrası top taca çıktı.

12'Rizespor'un sol kanattan geliştirmek istediği atakta Şener'in kayarak müdahalesiyle Lens topu kaptı. Lens'in ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

11'Çaykur Rizespor sağ kanattan geliştirdiği atakta Fink'in içeri gönderdiği ortayı Neustadter kafa vuruşuyla uzaklaştırdı.

10'Fenerbahçe'nin golünü atan Moussa Sow, Karadeniz ekibine bu sezonki 4. golüne imza attı.i Rize'de hat-trick yapan Senegalli yıldız ayrıca bu sezon Fenerbahçe'nin en erken golünü de kaydetmiş oldu.

9'Sağ kanatta Şener-Lens paslaşmasının ardından topu alan Alper pas hatası yaptı. Rizespor yeni bir hücum yapmak için rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.

8'Ceza sahası içinde topla buluşan Sow çizgiye inerek dar açıdan arka direğe doğru ortaladı, Lens'i aşan topa kimse dokunamadı.

7'Fenerbahçe sol kanattan Hasan Ali ve Aatif ikilisiyle atak geliştiriyor.

6'Topa sahip olan Fenerbahçe kendi yarı alanından ileri çıkmaya çalışırken, Rizespor ise topun gerisinde yer alıyor.

5'Golün ardından santra yapan Çaykur Rizespor top kaptırdı, Fenerbahçe yaklaşık 1 dakikadır top çeviriyor.

4'Maçın başında gelen bu golle Fenerbahçe büyük bir moral buldu.

3'Sol kanattan Aatıf'ın ieri yaptığı ortaya Sow dönerek kafa vurdu ve top ağlara gitti.

3'GOL

2'Konuk ekibin iki defa rakip kaleye gitme düşüncesini sarı lacivertliler engelledi.

1'Oyuna başlayan Çaykur Rizespor ilk dakikada top çeviriyor.

1'Kadıköy'de Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı.



M.Ö.Kadıköy'de tribünlerde büyük boşluklar olsa da müthiş bir coşkuyla İstiklal Marşımız okunuyor.

M.Ö.Gaziantepspor'un hayatını kaybeden futbolcusu Rajtoral için saygı duruşu yapılıyor.

M.Ö.Dick Advocaat: "Muhtemel taraftarlarımız, dolu bir statta oynamanın ne demek olduğunu hala anlamamış. F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz"

M.Ö.Dick Advocaat: "Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim; bugün skoru almak için son ana kadar mücadele edecek bir rakip bizi bekliyor"

M.Ö.Hikmet Karaman: "Asla kaybetmemeliyiz"

M.Ö.Hikmet Karaman: "Bizim için final haftalar. Başkalarının pes ettiği, bizim sonuna kadar mücadele edeceğimiz haftalar bunlar"

M.Ö.Fenerbahçe'de Emenike ve Stoch ilk 18'e girerken, Volkan Şen kadroda yer almadı.

M.Ö.İsmail Köybaşı: "Derbinin anlam kazanabilmesi için bu maçı almamız gerekiyor. Ligdeki konumlarımız gereği çekişmeli bir maç olacak."

M.Ö.Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının başlamasına 1 saatten az bir zaman kaldı. Ülker Arena'da tribünlerin tamamına yakını boş durumda.

M.Ö.Ç.Rizespor'un 11'i: Gökhan, Fink, Ali Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin Yalçın ,Petrucci, Nosa, Oğuzhan ,Süleyman Koç, Kweuke

M.Ö.Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Moussa Sow

M.Ö.İki takım arasındaki son 10 maçın 7'ini Fenerbahçe kazanırken, 3 maç berabere bitti. Çaykur Rizespor bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

M.Ö.Rizespor, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

M.Ö.Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

M.Ö.Dick Advocaat ile Hikmet Karaman 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe galibiyete ulaşan taraf oldu.

M.Ö.50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

M.Ö.Fenerbahçe'de Uygar Mert Zeybek, Fernandao sakatlıkları; Robin Van Persie, Volkan Demirel cezaları, Rizespor'da ise Bright Edomwonyi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

M.Ö.Spor Toto Süper Lig 2016/2017 Sezonu 29. Hafta mücadelesinde, 53 puan 25 averaj ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 24 puan -16 averaj ile 17. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

M.Ö.Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Moussa Sow.



Lens, Fenerbahçe'de kalmak istediğini tekrarladı: Bende sorun yok

Kiralık geldiği Fenerbahçe’de kalıcı işlere imza atan, yönetimin ve taraftarın kalmasını çok istediği Jeremain Lens, TRT Spor’a konuştu.

Kısa sürede camianın sevgisini kazanan Hollandalının sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

- Ben takımın sadece bir parçasıyım. İşin özü; takım ya kazanır ya da kaybeder. Bunlar hep birlikte olan şeylerdir.

- Kariyerimde çok derbi gördüm ancak Türkiye’deki derbilerin havası çok başka. Benim için çok güzel tecrübeler oldu.

- Kendi sahamızdaki Galatasaray ve Manchester United maçları çok değerliydi. Çünkü birinde seri yakalamıştık diğeri tur için önemliydi.

- Gerçekçi olmak gerekirse tek hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak. Kupa almanın en kısa yolu bu. Onu çok istiyoruz.

- F.Bahçe’de kalmak istiyorum. Benim açımdan sorun yok. Fenerbahçe ve Sunderland’ın anlaşmaları gerekiyor.

- Hayatıma dair keşkem; kendime daha fazla yatırım yapsaydım daha yüksek seviyelerde oynayan bir oyuncu olurdum.

- Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşuluyor ama benim yorum yapmam doğru olmaz.

- Fenerbahçe basketbol takımı harika bir iş çıkarıyor. Umarım yaptıkları işi sonuna kadar götürürler.

Sunderland küme düştü Lens geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland evinde ağırladığı Bournemoth’a 1-0 yenilerek bir alt lige düştü. Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’in bonservisini de elinde bulunduran Sunderland böylece 10 yıl aradan sonra Premier Lig’e veda etti. Lens daha önce, “Sözleşmem hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır” demişti.

Aziz Yıldırım yine büyük konuştu: Mayıs 2018'de şampiyon yapacağım

“Mayıs ayında tüm transferler bitecek. Gelecek yıl mayıs ayında şampiyon Fenerbahçe olacak. Buna söz veriyorum, yapacağım”

Ligde ve Avrupa’da zirve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım yine iddialı konuştu. Geçtiğimiz günlerde görevi bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Yıldırım, Divan Kurulu toplantısındaki konuşmasında yeni hedeflerinden bahsederken yine şampiyonluk vaat etti. Futbolda kötü bir zaman geçirdiklerini söyleyen Aziz Yıldırım, “Takımda uyum olmadı. Ancak seneye mali kongrede şampiyon bir Fenerbahçe olarak huzurlarınıza geleceğim. Bunun sözünü veriyorum ve yapacağım. Bazı yüzsüzlere karşı yapacağım” ifadelerini kullandı.

Transfer mayısta bitecek

Hollanda Milli Takımı’ndan teklif alan Dirk Advocaat’la yolları ayıracaklarını belirten Aziz Yıldırım “Biz ocak ayında kendisine kalmasını arzu ettiğimizi söyledik. Ancak kulüp takımlarında çalışmak istemediğini ifade etti. Biz de antrenörle ilgili çalışmalar yaptık. Şu anda 2-3 isimle görüşmelerimiz devam ediyor” derken, “Görüştüğümüz hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Mayıs ayı içinde transferlerin hepsini bitireceğiz” açıklamasını yaptı. Basketbol ve voleyboldaki şampiyonluk iddialarının altını çizen Yıldırım, “Futbol kulübü başarısız ama spor kulübü başarılı” ifadesini kullandı.

BU İLK DEĞİL

1998’den beri oturduğu başkanlık koltuğunda 6 şampiyonluk yaşayan Yıldırım’ın en büyük iddiası, “3 yıl üst üste şampiyon olacağız” çıkışıydı. Yıldırım, sözünü yere düşüren Daum’u kapının önüne koymuştu.

Kendimizi aldatıyoruz

Bütçe yetersizliğinden yakınan Yıldırım, “Baskette 26 milyon avro bütçemiz var. 13 milyon avro da alacağımız var. Başa oynayan takımların bütçeleri böyle. Futbolda 45-50 milyon avro bütçemiz var. Rakipler bir oyuncuya 100 milyon avro veriyor. Kendimizi aldatıyoruz. ‘Avrupa’da şampiyon olacağız’ diyoruz. Bunlarla olmaz” itirafında bulundu.

Çelik çomak olsa bile iddialıyız

Basketbolda, voleybolda şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, “Her gün maç oynuyoruz, her maçta iddialıyız. Tüm branşlarda iddialıyız. Çelik çomak bile oynansa Fenerbahçe iddialıdır. Burası bir spor kulübü ise başarılıyız ama futbol kulübüysek başarısızız. Bu başarısızlıkta sorumlu da en başta ben sonra yönetimdir” dedi.

Doğuş ile büyüyeceğiz

Basketbolda bütçenin açık verdiğini aktaran Yıldırım, “Geçen mali kurulda, ‘Böyle devam ederse, ilave borç geliyor dedim. Kimse umursamadı. Bu düşünceyle devam edersek sonu iyi değil. Bir yerde dur diyeceğim” derken, “Erkek basketbol için Doğuş Grubu ile bazı çalışmalarımız var. Beraber büyümek için bazı çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

RAKİPLERE TAŞ

El âlemin borcu 500 milyon dolar

Fenerbahçe’nin toplam borcunun 270 milyon dolar olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, “Bu Futbol AŞ ile derneğin toplam borcu. Bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Bunları 10 yıla yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında gelir kaynağı oluşturmak için çalışmalarımız var. Diğer kulüplerin 500 milyon doların üstünde borçları var” dedi.

Bütçenin yarısını karşılayacak

Aziz Yıldırım’ın bahsettiği Doğuş sponsorluğunun arka planı da belli oldu. Buna göre Doğuş, Fenerbahçe’nin yeni isim sponsoru olacak ve basketbol şubesinin ana sponsoru rolüne soyunacak. Taraflar arasındaki mukavelenin 3 yıllık olacağı öğrenilirken anlaşmanın maddi değeri Fenerbahçe’nin 3 yıldaki toplam bütçesinin yarısını karşılayacak büyüklükte olacak.