Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Igor Tudor, Fenerbahçe derbisini kaybeden 11'ini Pazartesi günü Bursaspor deplasmanında sahaya sürmeyi planlıyordu, Semih Kaya sakatlandı!

Geldiği günden bu yana her maç farklı bir 11 yapan teknik direktör Igor Tudor 1-0'lık yenilgiye rağmen Fenerbahçe derbisinde sergilenen futboldan memnun kalmıştı.

Alt arka adalesinde ağrı olan Semih Kaya, tedbir amaçlı olarak Galatasaray'ın Bursaspor'la oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

4-2-3-1 sistemiyle devam kararı alan Hırvat teknik adam taktik çalışmalarda as takımı yine Muslera- Sabri, Ahmet, Semih, Carole- Selçuk, Tolga- Yasin, Sneijder, Bruma- Podolski'den oluşturmuştu. Semih Kaya'nın yerine Chedjou ya da Hakan Balta'nın görev alması bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray’ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.