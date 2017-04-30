Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı anlatımı için doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında lider Beşiktaş, 2. sırada bulunan en yakın takipçisi Başakşehir’e konuk oluyor. Bjk Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Başakşehir Beşiktaş maçı canlı skor kaç kaç gibi tüm detaylar bu haberde yer alacak. Lider Beşiktaş, son 5 haftaya girilirken, Başakşehir deplasmanına gidiyor. Başakşehir’le arasındaki 7 puan farkını açmak isteyen Beşiktaş, zorlu deplasmandan gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Başakşehir ise Beşiktaş karşısında kendi evinde rakibine şoku yaşatmak istiyor. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı anlatımı, Bjk Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylara turkiyegazetesi.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz… İşte Bjk Başakşehir maçı ile ilgili öğrenmek istedikleriniz…

İLK 11'LER:

Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre Belözoğlu, Cengiz, Visca, Mossoro, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Ryan Babel, Cenk Tosun

Lider Beşiktaş lig ikincisi Başakşehir’e konuk oluyor

7 puan önde olan Kartal kazanırsa “ŞAMPİYON.” yazdıracak. Beraberlik de Beşiktaş’a yarayacak. Başakşehir’in galibiyeti ise bitime 5 hafta kala “BİR UMUT” olacak

Süper Toto Süper Lig’de bu akşam “süper” bir maç bizi bekliyor. Bir tarafta lider Beşiktaş, karşısında ise ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir. Ligde bitime 6 hafta var ve bu mücadeleden çıkacak sonuç bir anlamda “TAMAM” ya da “DEVAM” özelliğinde. Kara Kartal, kazanırsa 10 puanlık avantajı cebine koyacak ve şampiyonluğu erken ilan etme şansına sahip olacak. Beraberlik yine Beşiktaş’ın lehine. Siyah-beyazlılar 7 puanlık farkı koruduğu gibi makası bir hafta daha daralacak.

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Talisca’nın ligde 10 golü bulunuyor. Son 3 maçta da 3 golü var.

Başakşehir cephesinde ise tek ihtimalli bir maç. Şampiyonluk için mutlaka kazanmaları gerekiyor. Olası bir yenilgi şampiyonluğun gitmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi şansını da zora sokuyor. Sezonun ilk maçında 1-1 berabere kalan taraflar bir anlamda “final” sınavına çıkıyor. Başakşehir açısından maçın ayrı bir önemi de galip gelmesi halinde bir sezonda şampiyon takımları yenen ikinci takım (İlki Kasımpaşa) unvanını eline geçirecek olması. Başakşehir’de önemli eksikler var ama önemli kozlardan birisi Galatasaray maçında hat-trick yapan Adebayor olacak. Kartal’ın önemli kozlarından birisi ise son maçların formda ismi ve transferin gözdesi Anderson Talisca…

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Adebayor’un Başakşehir forması altında 9 maçta 6 golü var. Ligde ise 5.

9 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi Atiba, Tosic ve Atınç kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Başakşehir’de ise Mossoro, Visca, Uğur, Alparslan, Cengiz ve Holmen sarı kart görürlerse Antalya maçında oynayamayacaklar.