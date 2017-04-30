Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadelenin 38. dakikasında gelişen Medipol Başakşehir hücumunda Edin Visca topla buluştu ve Dusko Tosic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır faulü belirlerken, pozisyonda Tosic'e bir de sarı kart çıkardı. Sarı kart gören Dusko Tosic böylece cezalı duruma düştü. Tosic, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle girdiği mücadelede Atiba sakatlandı. Atibe sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında 45+1. dakikada kenara geldi. Atiba oyuna daha fazla devam edemedi ve Beşiktaş'ta Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.