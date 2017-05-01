Rizespor’u son dakika golüyle mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacağı zorlu Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Vodafone Arena’da pazar günü oynanacak olan karşılaşma için izin yapmadan antrenmanlara başlayan sarı-lacivertlilerde, Rizespor karşısında ilk 11’de oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma çalışması ve pas çalışması yapan futbolcular, taktik ve bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı
01.05.2017 - 13:55 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, Rizespor maçında forma giyen isimler rejenerasyon yaptı.
Etiketler : Fenerbahçe d,
469406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469406.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor 0 - 0 Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe 2 - 1 Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor 2 - 5 Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk 3 - 1 Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25