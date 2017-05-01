Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak yarı final maçında görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murat Ilgaz'ın, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.