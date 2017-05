Türkiye Gazetesi

Bursa Galatasaray maçı canlı yayını ile tüm detayları haberimizde. Bursaspor Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, Bursa deplasmanında kötü gidişe "dur" demeye çalışacak.

Son 4 lig maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, yalnızca Adanaspor karşısında galip gelebilen Galatasaray, ligin kalan 6 haftasında Avrupa kupalarına katılım hakkını elinde tutmayı amaçlıyor. Haftaya 49 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşmüş durumda.

İLK 11'LER

BURSASPOR: Harun - Aziz, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Onur - Merter, Faty - Mert Örnek, Batalla, John - Stancu

GALATASARAY: Muslera - Sabri, Ahmet, Hakan, Carole - Selçuk, Tolga - Yasin, Sneijder, Bruma - Podolski

BURSASPOR 0-2 GALATASARAY (CANLI ANLATIM)



Maçın ilk devresi 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.



45'Faty'nin yerine de oyuna Jorquera girdi.

45'Sol kanattan getirip içeri doğru girerek şutunu çeken John'un şutu üstten auta gitti.

45'İlk devrenin sonuna 3 dakika ilave edildi.

45'Bursaspor'da Faty soyunma odasına gitti. Yayıncı kuruluşun bildirdiğine göre Faty 4. hakemden izin alarak içeri gitmiş.

45'Bruma'nın bu golüyle birlikte Bursaspor tribünleri protestolara başladı.



45'Sol kanattan Bruma'nın getirip Podolski'yle yaptıpı ver-kaç sonrasında ceza sahasına giren Bruma şık bir gole daha imza atarak skoru 2-0'a getirdi.

45'GOL



44'Ahmet Çalık'ın yaklaşık 2 dakika süren tedavisinin ardından maç devam ediyor.

44'Faty bu hareketi sebebiyle sarı kart gördü.

43'Faty'nin 'uçan tekme' olarak tanımlanan bu hareketi sonrasında iki oyuncu da yerde kaldı.

42'Bursaspor hücumunda Faty ayağını fazla havadan kaldırdı, Ahmet Çalık'ın yüzüne gelen tekme sonrasında Ahmet yerde kaldı.

41'Galatasaray hücumunda topu kapan Bursasporlular ilerideki Stancu'ya gönderdi, kalesinden çıkan Muslera topu taca gönderdi.

40'Galatasaray'ın savunmasına kadar dönerek top yapması Bursaspor tribünlerinin tepkisini çekti. Yeşil beyazlılar oyunu ve mücadeleyi ıslıklıyor.

39'İsabetli şutlar: Bursaspor 0/2 - Galatasaray 2/9

38'Topla oynama: Bursaspor %27 - Galatasaray % 73

37'Sol kanatta Bruma, Merter'i çalımlamak isterken top taca çıktı. Galatasaray taç atışıyla oyuna başlayacak.

36'Orta sahada Batalla'ya kayarak sert bir müdahale yapan Tolga sarı kart gördü.

36'Sabri geride kalan 35 dakikada Galatasaray adına Bruma'yla birlikte en etkili isimler olarak dikkat çekiyor.

35'Sabri'nin orta sahadan sol kanatta ileri doğru kaçan Podolski'ye gönderdiği muhteşem pasa gelişine vuran Podolski çerçeveyi bulamadı.

34'Maçın 34. dakikasında ilk korneri kullanan Galatasaray'da Selçuk İnan boş pozisyonda kafayı vurdu top yandan auta gitti.

34'Bruma'nın sol kanattan sağdaki Yasin'e attığı hızlı topup tutan Yasin ceza sahasına girmek istedi başarılı olamadı, dönen topta Sabri'nin topuna müdahale eden Şamil topu kornere attı.

33'Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.

32'Maçın geride kalan 31 dakikalık bölümünde Galatasaray hep sol kanadı kullandı. Sarı kırmızılılar yalnızca bir kez sağ kanattan Yasin'le geldi. Maçın 5. dakikasındaki o pozisyon da gol oldu.

31'Galatasaray'ın sol kanattan getirip içeri ortaladığı topa iyi yükselerek vuran Podolski'nin şutu auta gitti.

30'Sağ kanattan çizgiye inen Aziz Behich'in ortasına arka direkte kimse dokunamayınca Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

29'Bursaspor hücumunda Galatasaraylı Carole topu taca gönderdi.

28'Bruma bir kez daha ceza sahasına girdi, Bursaspor savunmasında Ertuğrul'un uzaklaştırmak istediği top eline çarptı fakat hakem pozisyonu süzemedi.

27'Galatasaray rakip kalede bir dakika içinde 3 net pozisyon buldu ama top bir türlü çizgiden içeri geçmedi. Bursaspor savunması oldukça başarılıydı.

26'Galatasaraylı Sabri bir kez daha topla buluştu sağ kanatta rakibini çalımayarak ceza sahası içine girip ortaladı bu kez savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

26'Harun'dan dönen topu alan Sabri sol ayağıyla çok sert vurdu, savunma çizgiden çıkardı.

25'Bruma getirdiği topla ceza sahasına girip şutunu çekti kaleci Harun kurtardı.

24'Bruma sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor

23'Bursaspor'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Faty'nin içeri gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

23'Maçın başındaki heyecan ve coşkulu oyun iki ekip adına da yerini keyifsiz bir mücadeleye bıraktı.



22'Bursaspor sol kanattan ilerlemeye çalışırken Galatasaray savunması müdahale ederek tehlikeyi önledi.

21'Faul: Bursaspor 1 / Galatasaray 4

20'Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sarı kırmızılılar hızlı başladığı maçta biraz daha durgun bir görüntü sergilemeye başlarken,i Bursaspor da rakibine durgunluk konusunda eşlik ediyor.

19'Bruma'nın sol kanattan içeri yaptığı ortayı alan Podolski dönerek vurmak istedi ama başarılı olamadı.

18'Galatasaray savunması hücuma çıkarken kaptırdı, Bursasporlu oyuncular ceza sahasına girerken Faty topu kaptırdı.

17'Galatasaray sol kanattan Bruma'yla geliyor, Bruma'nın savunmayı çalımlaya çalıştığı pozisyonda defanstan seken top Bruma'ya çarpıp taca gitti.

15'Tudor kenarda oyuncularını sık sık uyarıyor. İlk golün şokunu üzerinden atan Bursaspor zaman zaman etkili hücumlar geliştiriyor.

14'Taç atışından gelen topu alan Stancu ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.

14'Bursaspor'da Merter - Onur paslaşmasının ardından ilerideki Stancu'ya gönderilen topu savunma taca attı.

13'Harun'un kalesinden uzun gönderdiği topu Carole, kalecisi Muslera'ya gönderdi.

12'Ön alanda Bursaspor baskısı sebebiyle Galatasaray daha temkinli oynuyor. Savunmadan top çıkarmakta zorlanıyor sarı kırmızılılar.

11'Galatasaray Sneijder - Bruma ikilisiyle tehlikeli olmaya çalışıyor. Fakat ilk golün ardından Bursaspor savunması başarılı bir görüntü sergiliyor.

10'Sol kanattan Carole ceza sahasına girerken savunmanın müdahalesiyle top Bursaspor'un oldu.

9'Galatasaray hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

9'Ev sahibi ekip maçın başında oyunu biraz daha geride karşılıyordu.

8'Maç oldukça hızlı başladı. Bursaspor da golden sonra ileri doğru çıkmaya başladı.

8'Galatasaray üst üste bulduğu pozisyonlarla bir anda 2-0'ı yakalayabilirdi ancak Bursaspor savunması izin vermedi.

7'Golün santrasında kaptığı topla ilerleyen Yasin, ceza sahasına girerken kalesinden açılan Harun'un üzerinden aşırttı, boş kaleye giden topu Aziz Behich çizgiden çıkardı.

6'Galatasaray çok hızlı başladığı maçta 1-0 öne geçiyor.



5'Bruma sol kanattan aldığı topla ceza sahasına çalımlarla girdi, Bruma'nın şutu Ertuğrul'un ayağına çarparak kaleci Harun'u yanılttı ve top ağlarla buluştu.

GOL! Bruma...



5'Bursaspor savunmadan uzun toplarla Stancu'yu topla buluşturmaya çalışıyor fakat henüz başarılı olamadılar.

4'Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder 11 resmi maçta Bursaspor'a gol attı. Bu akşamki maçta da konuk ekibin en tehlikeli ismi Hollandalı oyuncusu...

3'Bursa'da tribünlerin büyük bir bölümünde boşluklar dikkat çekiyor.

2'Galatasaray kendi yarı alanından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor.

1'Maçın ilk atağını Galatasaray geliştirdi. Sarı kırmızılıların sağ kanattan getirip içeri ortaladığı topu savunma uzaklaştırdı.

1'Galatasaray'da Sneijder'in vuruşuyla birlikte zorlu mücadele başladı.



M.Ö.Mutlu Topçu: "Bugün Galatasaray karşısında bir onur mücadelesi vereceğiz açıkcası"

M.Ö.Mutlu Topçu: "Bugün vereceğimiz mücadele, Akhisar maçını unutmak için önemli. Alacağımız bir galibiyet, taraftarlarımızı sevindirecektir"

M.Ö.Igor Tudor: "Bugün artık bir bahane yok. Futbolcularımda motivasyon inanılmaz yüksek, buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

M.Ö.Igor Tudor: "Önemli olan Fenerbahçe maçındaki isteği, arzuyu göstermek. Bunu yaparsak, sonuç gelecektir"

M.Ö.Igor Tudor: "Beklentiler her zaman yüksek. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Bizim bu takım olmadığını göstermek istiyoruz"

M.Ö.Garry Rodrigues: "Her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Ama yedek kaldım diye problem yapmıyorum"

M.Ö.Garry Rodrigues: "Geçen hafta önemli bir maç kaybettik, ama futbolda her gün yeni bir gün. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık"



Ev sahibi Bursaspor ise geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Son 4 haftada 3 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar Galatasaray karşısında sahadan galip ayrılıp moral bulmak amacında. Bursaspor'da sezonu kapatan Furkan ve Serdar dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Mutlu Topçu, hafta boyunca antrenmanları genelde basına kapatarak oyuncularını Galatasaray karşılaşmasına hazırladı.

CEZA SINIRINDA 4 İSİM

Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

96. RANDEVU

Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 49'unu galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 95 maçta rakip filelere 162 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

BURSASPOR 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 9 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevuda 4 kez berabere kaldı, 5 kez yenildi.

BURSA'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-13 üstünlük sağladı.

Bursa'da yapılan 17 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasaray'ın 50 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.

Geçen sezon Bursa'da yapılan lig maçı 1-1 tamamlandı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-1999 sezonunda da 5-0'lık galibiyete imza attı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.