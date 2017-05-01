Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Atiba, yapılan antrenmana katılmadı. Sol bacağında zorlanma olan Kanadalı, bir süre dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacak. Atiba böylece, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.