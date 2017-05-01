Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Atiba, yapılan antrenmana katılmadı. Sol bacağında zorlanma olan Kanadalı, bir süre dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacak. Atiba böylece, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.