Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zenit St. Petersburg Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ve başkan Dursun Özbek ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde çıkan, "Lucescu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le görüştü" haberleriyle ilgili konuşan Rumen teknik adam, "Türkiye'de çalışırken iyi bir izlenim bıraktığım için her sezonun sonunda beni şampiyon olamayan takımlara yazıyorlar. Bu artık alıştığım bir durum. Ancak ben Galatasaray'ın başkanı ile görüşmedim çünkü St. Petersburg'dan hiç ayrılmadım" ifadelerini kullandı. Sezon başında Zenit St. Petersburg Kulübü'nde göreve gelen Lucescu'nun ekibi, Rusya Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor.