Ligde 29. hafta sonunda 48 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 26 puan toplarken, en fazla puan elde eden üçüncü takım oldu. Dış sahada Beşiktaş 28, Fenerbahçe ise 27 puan toplayarak bu kategoride ilk iki sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, kendi evinde ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 22 puan toplarken iç saha puan cetvelinde 11. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde deplasmanlarda hiç yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan kazandı. İç sahada ise Medical Park Arena'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer 11 puan toplarken, kaybettiği 7 puanla Avrupa yolunda yara aldı.
Trabzonspor, deplasmanda daha fazla puan topladı
02.05.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile sahasında 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda 2 puan kaybeden Trabzonspor, dış sahada daha fazla puan topladı.
Etiketler : trabzonspor,
469634 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469634.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25