Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa bağlı bire bir savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Daha sonra iki ceza sahası arasında interval koşu yapan sarı-kırmızılılar, son bölümde tek kale dörde dört maç gerçekleştirdi. Dün akşam Bursaspor’a karşı forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Semih Kaya, daha sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.