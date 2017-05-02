Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki rakipleri İspanya'nın Real Madrid takımıyla enteresan bir maça çıkacaklarını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselmelerini değerlendirdi.

Play-off'ta Panathinaikos Superfoods'u kendisi için duygusal bir eşleşme sonunda geçtiklerini hatırlatan Obradovic, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'deki ilk rakipleri İspanyol temsilcisi Real Madrid hakkında konuştu.

Real Madrid'in çok tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan Sırp başantrenör, şunları kaydetti:

"Çok iyi basketbol oynuyorlar. Çok agresif savunmaları var ve kenardan gelen oyuncularla sayı buluyorlar. Bu sene birkaç farklı oyuncuları var. Farklı oyun stilleri olan çok kaliteli bir takım. 6 çok önemli uzun oyuncuları var ve hepsinin üçlük atma şansı bulunuyor. İki sene önce onlarla yine Dörtlü Final'de oynadık ama o zamanki kadrolar çok farklılaştı. Artık tecrübeye sahibiz. Bu sene de onlarla 2 maç oynadık. Çok enteresan bir maç olacak."

Obradovic, Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılacak olmasıyla ilgili, "Dörtlü Final nerede olursa olsun bu takım onun için kuruldu. Avrupa'nın tüm takımlarına karşı mücadele ediyoruz, o nedenle nerede olduğu bizim için hiç önemli değil. Madrid ve Berlin'de olduğu gibi mücadele edeceğiz. Aslında komik olan bir şey var, herkes Avrupa'dan geliyor, kıta değiştirecek tek takım biziz." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la aralarındaki ilişkiyi de anlatan Obradovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkana olan duygularımı kendisi çok iyi biliyor. Onun duygularını da ben çok iyi biliyorum. Aramızda çok özel bir iletişim var. Bize her zaman destek oldu. Dörtlü Final'e kaldıktan sonra ilk önce ona gittim sarıldım. Sezon içinde Baskonia yenilgisinden sonra otele geldik, bana 'Hiç meraka etme, her şey çok iyi olacak. Biz sana çok güveniyoruz' dedi. Başkanla bir araya geldiğimizde basketbolla ilgili çok konuşmayız, daha çok hayata dair şeylerle ilgili sohbet ederiz."