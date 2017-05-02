Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak çalışan Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül ise salonda çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan çalışma, istasyon çalışması ve dar alanda top kapmayla devam etti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yaptı. Bazı isimler idmanın sonunda şut çalıştı. Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın saat 18.00’de çalışacak.
Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü
02.05.2017 - 20:09 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ile Vodafone Arena’da karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül de salonda çalıştı.
Etiketler : beşiktaş,süper lig,fenerbahçe,
469812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469812.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25