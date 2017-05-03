Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında lider Beşiktaş'ı gollerle 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 12. dakikada 3-0 geriye düştüğü maçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şaşırttığı öğrenildi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TRT'de katılığı bir programda maçın oynandığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj attığını, Erdoğan'ın da kendisine Başakşehir-Beşiktaş maçını sorduğunu söyledi. Dilmen skorun 3-0 olduğunu aktardığında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Beşiktaş maçının skorunu öğrenince şaşırdı
03.05.2017 - 00:35 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rıdvan Dilmen, Başakşehir-Beşiktaş maçının oynandığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine maçın kaç kaç olduğunu sorduğunu, 3-0'ı öğrenince de şaşırdığını söyledi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında lider Beşiktaş'ı gollerle 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 12. dakikada 3-0 geriye düştüğü maçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şaşırttığı öğrenildi.
Etiketler : rıdvan dilmen,erdoğan,başakşehir beşiktaş,
469849 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469849.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25