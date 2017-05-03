Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında lider Beşiktaş'ı gollerle 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 12. dakikada 3-0 geriye düştüğü maçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şaşırttığı öğrenildi.



Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TRT'de katılığı bir programda maçın oynandığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj attığını, Erdoğan'ın da kendisine Başakşehir-Beşiktaş maçını sorduğunu söyledi. Dilmen skorun 3-0 olduğunu aktardığında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlık yaşadığını ifade etti.