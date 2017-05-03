Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Bursaspor maçında iki golünü atan Bruma, deplasmandaki gol sayısını 8'e çıkardı. Deplasman karnesi ile ligde gol krallığı yarışındaki Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Alanyasporlu Vagner Love'ı geride bırakmayı başaran 22 yaşındaki Bruma'yı yakalayabilen tek isim ise hafta sonu Adanaspor deplasmanında üç gol atan Samuel Eto'o... 36 yaşındaki dünyaca ünlü Eto'o, Antalyaspor'u golleriyle ayakta tutmayı sürdürüyor. Haftanın bir diğer dikkat çeken ismi de Kayserispor'dan Welliton oldu. Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı, attığı iki golle Süper Lig'in 29. haftasına damga vuran isimlerden oldu.