Galatasaray'ın Bursaspor maçında iki golünü atan Bruma, deplasmandaki gol sayısını 8'e çıkardı. Deplasman karnesi ile ligde gol krallığı yarışındaki Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Alanyasporlu Vagner Love'ı geride bırakmayı başaran 22 yaşındaki Bruma'yı yakalayabilen tek isim ise hafta sonu Adanaspor deplasmanında üç gol atan Samuel Eto'o... 36 yaşındaki dünyaca ünlü Eto'o, Antalyaspor'u golleriyle ayakta tutmayı sürdürüyor. Haftanın bir diğer dikkat çeken ismi de Kayserispor'dan Welliton oldu. Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı, attığı iki golle Süper Lig'in 29. haftasına damga vuran isimlerden oldu.
Bruma, Eto'o ile zirvede
03.05.2017 - 03:14 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yakaladığı çıkışla kariyerinin en skorer performansına imza atan Galatasray’ın yıldızı, deplasmanda 8 gole ulaştı. Eto’o da Bruma gibi 8 gol kaydetti
Etiketler : bruma,etoo,galatasaray,
469860 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469860.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25