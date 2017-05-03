Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe derbisinde iyi oynamasına rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray, kötü gidişe Bursa deplasmanında 'dur' dedi. Sarı-kırmızılı takımın bu kadar hızlı ayağa kalkmasında Başkan Dursun Özbek'in payı büyük. Üç hafta önce Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da maçın ardından Florya'da futbolcular kendi aralarında toplantı yaptı. Yedek kalmaktan şikayetçi olan Sneijder'in başını çektiği yabancılar, "Ya biz ya Tudor'' restini çekti. Futbolcuların Hırvat hocadan duyduğu rahatsızlık Dursun Özbek'e iletildi. Ancak Başkan, Tudor'dan yana tavır koydu. Florya'da yıllardır süregelen futbolcuya dayalı sistemi sorun olarak gören Özbek, "Tudor'u yedirmem" mesajını takıma gönderdi.

SİSTEM VE İDMAN TEMPOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Başkan bu söylemini lafta da bırakmadı ve son iki haftada tesislere tam 4 kez ziyarette bulundu. Yardımcı antrenör Ayhan Akman ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün araya girmesiyle Tudor ve futbolcular arasındaki sorunlar da çözüldü. İdman temposunu düşüren, eski sistem 4-2-3-1'e dönen Hırvat hoca, kaybettiği futbolcuları birer birer kazanmaya başladı. Sabri, Hakan Balta, Tolga, Sneijder ve Podolski tekrar ilk 11'e döndü. Fenerbahçe derbisinde kıpırdanma sinyali veren Galatasaray, Bursa'da ise sezonun en pozitif futbolunu oynadı ve son 5 hafta için umut dağıttı.

İŞTE BEN İM GALATASARAYIM BU!

Uzun zaman sonra İstanbul dışındaki bir deplasmana giden Dursun Özbek, 5-0'lık Bursaspor galibiyetle keyiflendi. Maçtan sonra takımla birlikte deniz yoluyla İstanbul'a dönen Özbek, Tudor'la özel görüştü. Hırvat hocayı, ''İşte sahada görmek istediğim Galatasaray bu'' sözleriyle tebrik eden Başkan, ''Ben tribünde keyif aldım. Umarım gelecek sezon böyle maçları çok izleriz. Elbette bu takımdan ayrılanlar olacak ama önemli takviyeler de yapacağız. Size güveniyorum'' ifadesiyle görüşlerini paylaştı. Başkan Özbek'e teşekkür eden Tudor da kalan 5 maçı kazanacakları sözünü verdi.

'SABRİ'N SONU SÖZLEŞME!

Mehmet Özbek'in takımda kalmasını istediği Sabri Sarıoğlu için yönetimde olumsuz görüşler çoğunlukta. Ancak bu konuda son sözü Tudor söyleme hakkına sahip. Hırvat hoca iki haftadır ilk 11'de kullandığı Sabri'nin performansından çok memnun. Tudor'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sabri için yönetime olumlu görüş vereceği tahmin ediliyor.