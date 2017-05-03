Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Pire’de Olimpiakos’a 87-78 yenilerek 3-2 geri düştü ve İstanbul’da yapılacak Final Four’un kapısından döndü. Maça iyi başlayan taraf Olimpiakos oldu. Ev sahibi ekip Spanoulis ve Papanikolaou ile skorlar bulduğu ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. 2. periyotta açılan temsilcimiz Honeycutt, Thomas ve Heurtel üçlüsünün sayılarıyla skoru eşitledi. Cedi ve Brown’la maçı domine eden Efes soyunma odasına 41-37 üstün döndü. Pire ekibi 3. çeyreğe 9-0’lık seriyle girdi. Brown ve Heurtel’le direnen Efes buna rağmen son çeyreğe 63-58 geride başladı.

Green farkı açtı

4. periyot karşılıklı basketlerle start aldı. Olimpiakos Green’in sayılarıyla farkı açıp televizyon molasına 76-68 önde girdi. Anadolu Efes mola dönüşü serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle maça tutunsa da Olimpiakos’un serisine engel olamadı ve maçı 87-78 kaybederek Final Four’un dışında kaldı.