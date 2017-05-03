Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat, bir yandan sakat oyuncular Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve Simon Kjaer'den iyi haber beklerken, bir yandan da sol kanatta kimi oynatacağına karar vermeye çalışıyor. Advocaat; Aatıf Chahechouhe ve Moussa Sow arasında bir seçim yapacak.

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son 6 maçta Aatıf Chahechouhe'yu ilk 11'de görevlendirdi. Faslı futbolcu bu maçlarda 2 asist ve 1 golle mücadele etti.

Moussa Sow'un son oynanan Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performans ve attığı 2 gol Advocaat'ın kafasını karıştırdı. Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı 1-0 galip gelinen maçta da Sow'u tercih etmişti. Emmanuel Emenike'nin de son maçta asistle dönmesiyle birlikte, Robin van Persie'nin arkasında kulübede bekleyecek oyuncu eksikliği de giderilmiş oldu.

Advocaat derbiye kadar iki oyuncusunun da performanslarını takip ederek, son kararını verecek.