Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışına devam eden Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Bir süre önce Palmeiras'dan Dudu için girişimlerde bulunan yönetim, Shakhtar Donetsk'ten Taison Freda için de temaslara başladı. 1 hafta önce Ukrayna ekibi ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncu konusundaki ciddiyetini ortaya koydu. Ancak Shakhtar'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli talebine olumsuz yaklaşan futbol komitesi pazarlıklara başladı. Taison'ın sözleşmesinin aralık ayında bitecek olması Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor. Bu durumu gerekçe gösteren yönetim, Ukrayna ekibinden yeni bir teklif istedi. 29 yaşındaki futbolcuyu kiralama seçeneği olmaması nedeniyle bonservis ödemek zorunda olan yönetim, bedeli 4 veya 5 milyon Euro seviyelerine düşürmeye çalışacak.

Hücum hattının sol ve sağ kanadında oynabilen Taison, forvet arkası pozisyonunda da görev yapabiliyor. Shakthar Donetsk'de 5. sezonu geçiren Brezilyalı futbolcu daha önce Metalist Kharkiv ve Internacional formaları giydi.

Bu sezon Ukrayna ekibi ile 36 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 10 gol-2 asistlik performans gösterdi. Taison 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptı.