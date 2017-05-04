Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe son dönemde Mesut Özil'i transfer etmek için birden fazla kez Arsenal'in kapısını çalmış ama yıldız futbolcu Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyor.

"AKLIMDA FENERBAHÇE YOK"

Özil hakkında çıkan haberlerle ilgili "Birçok insan bana Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğimi soruyor. Ailem, arkadaşlarım... Böyle şeyler duyunca bana "O takıma git!" diyorlar. Ama şu an Arsenal ile bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok, çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz." dedi.