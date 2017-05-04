Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metin Doğan, Can Bartu Tesisleri’nde yapılmaya başlanan; Ülker Stadyumu’nda ise sezon bitimiyle birlikte başlayacak ve önümüzdeki sezona yetiştirilecek olan hibrit sistemle gerçekleştirilecek çim düzenlemesiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı’nı Türk sporuna kazandırarak tesisleşmede çıtayı yükselttiklerini ve diğer kulüplere örnek olduklarını belirterek söze başlayan Doğan, statta ve tesislerde hibrit çim sisteminin yeni sezona yetiştirileceğini ve hibrit sistemle çimlerin güçlendirileceğini ifade etti.

"TESİSLEŞMEDE ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Ülker Stadyumu’nun özel bir yer olduğunu belirten Doğan, "24 saat yaşayan bir yer, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Biz maçlara geldiğimizde, taraftar gözüyle baktığımızda olayı sadece futbolun oynandığı saha ve tribünler şeklinde görüyoruz. Oysa, yaklaşık 30 tane kadrolu personeli olan bir tesis burası. Burada şunu da söylemek istiyorum; Ülker Stadyumu’nun Türk sporu açısından çok ciddi bir önemi var. Biz ilklerin takımı olduğumuz için, Sayın Başkanımızın da vizyonuyla birlikte, bu stat eski halinden parça parça, bölüm bölüm yenilenerek bu hale getirildi. Türk Sporunda tesisleşmede çıta yükseldi. Bunu örnek alan diğer spor kulüpleri de Türk sporuna ciddi tesisler kazandırdılar. Biz de bunu gururla izliyoruz. Her yeni açılan tesis, her yeni açılan stadyum ya da salonu, Türk sporuna katkısı olacağı için gururla izliyoruz. Biz ilklerin takımı olarak böyle güzel bir stadyumu Türk sporuna kattık ve bunun devamında da diğer kulüpler devlet desteğiyle ya da kendi imkanlarıyla bir takım yeni çalışmalar yaptılar” dedi.

"HİBRİT ÇİMİ YENİ SEZONA YETİŞTİRECEĞİZ"

Metin Doğan, stat ve tesislere hibrit sistemle bir çim düzenlemesi yapılacağını ifade ederek, “Bizim zeminimiz, daha önce burada görev alan arkadaşlarımızın da çok ciddi katkılarıyla, çok uzun süredir bayağı iyi korundu ve bu hale getirildi. Şimdi yeni teknolojiler geldi, Bizim çimimiz ömrünü tamamladı. Aslında 1-2 sene daha gider ama şimdi yeni hibrit sistem ile çim düzenlemesi konusunda Yönetim Kurulu’nda karar, Başkanımızdan da talimat aldık ve çalışmalara başladık, anlaşmaları yaptık. Bunun devamı olarak bizim Can Bartu Tesislerimiz var. Futbol Takımımızın sürekli yaşadığı ve antrenman yaptığı tesis. Stadımızın ve tesisimiz uyum içerisinde olmalı. Oyuncunun antrenman yaptığı zeminle maç oynadığı zemin birbirine entegre olmalı, uyumlu olmalı. Onun için Samandıra’daki antrenman sahalarımızdan bir tanesinde hibrit sistemli çim düzenlemesi yaptık. Orası uygulamaya başladı. 15-20 gün önce çalışmalara başladık. Yeni sezona hem Samandıra’da hem de stadımızda hibrit sistem çim düzenlemesini yetiştireceğiz. Kısmet olursa, Trabzonspor maçının ardından, anlaşma yaptığımız şirkete teslim edeceğiz, çalışmalar başlayacak. Programın şaşacağını sanmıyorum, o konuda hassasiyet gösterdik. Sezonun ilk maçına yetiştirmiş olacağız. Güzel bir zeminde ilk maçımızı gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

"SPORCUYA ZARAR VERMİYOR"

Hibrit sistemle ilgili bilgi de veren Metin Doğan, “Mevcut zemin, en büyük zararı hava koşullarından dolayı görüyor, darbede çim çabuk kopuyor. Futbolcunun kayması durumunda yerden çabuk çıkabiliyor. Bu da istenmeyen bir durum. Hibritteki olay ise yaklaşık 20 santimetre sentetik ama sporcuya asla zarar vermeyen bir madde. Belli aralıklarla zemine yerleştiriliyor, 2 santimetre yukarıda, 18 santimetre ise zemine gömülüyor. Çimin kökleri ona sarılıyor ve daha da kuvvetleniyor. Yani eskiden ufak bir harekette sökülen çimin sökülmesi daha da zorlaşıyor. O yüzden hibrit sistem denilen sistem daha da güçlendirici. Yanlış anlaşılmalara sebep olmasın. Zeminde sentetik bir malzeme olmayacak. Asla böyle bir şey değil, sporcuya asla zarar vermiyor. Zeminin yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde hibrit sistem. Çim seriliyor, üzerine hibrit sistem belirli aralıklarla çakılıyor” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli yönetici, hedeflerinin taraftarıyla başarıya koşan bir Fenerbahçe olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sene yeni zeminimizle, yeni antrenman zeminiyle iyi bir takımla çok başarılı bir sezon bizim hedefimiz, arzumuz, isteğimiz. Mabedimiz diye adlandırdığımız stadyumumuz taraftarlarımızla güzel. Ben inanıyorum, önümüzdeki sene her şeye yeniden başlayacağız. Bu tribünler eski özlenen, Fenerbahçe’ye yakışan tribünler şeklinde dolu dolu ve coşkulu olacaktır. Hedefimiz, amacımız bu" diye konuştu.