Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Yıldırım’a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.