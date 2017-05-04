Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası başladı. Kocaeli’de düzenlenen organizasyonun ilk gün sabah seansında ferdi kata mücadeleleri yapıldı. 44 ülkeden 424 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonanın ilk gün sabah seansında milli sporcularımızdan Ali Sofuoğlu final, Dilara Bozan da üçüncülük mücadelesine çıkmaya hak kazandı.



Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada erkekler ferdi katada ülkemizi temsil eden Ali Sofuoğlu, eleme mücadelelerini başarıyla geçerek adını finale yazdırdı.



34 sporcunun yer aldığı ferdi kata elemelerine mükemmel bir başlangıç yapan U21 dünya şampiyonu milli sporcu, sırasıyla Lüksemburglu Patrick Marques, Karadağlı Mijat Vojvodic ve Slovak Peter Fabian’ı 5-0’lik skorlarla mağlup ederek yarı finale yükseldi. 2012 Dünya üçüncüsü Mattia Busato ile yarı finalde karşılaşan 21 yaşındaki Sofuoğlu, rakibini 4-1’lik sonuçla geçerek adını finale yazdırdı.

Büyükler kariyerinin en büyük başarısına ulaşan milli sporcu Ali Sofuoğlu, 6 Mayıs Cumartesi günü, kariyerinde iki dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanyol Damian Quintero ile altın madalya mücadelesi verecek.

Dilara üçüncü bronzu arayacak

Bayanlar katada ülkemizi temsil eden Dilara Bozan, bu yaş kategorisinde üst üste üçüncü kez bronz madalya finaline kalmayı başardı.

2015 yılında İstanbul’da düzenlenen 50. Avrupa Büyükler Şampiyonası’nda en büyük başarısına ulaşarak gümüş madalya kazanan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk mücadelesinde Yunan Theodora Kolinaki, çeyrek finalde de Sırbistan’dan Bojana Mladezic’i 5-0’lık skorla geçerken, yarı finalde son iki yılın Avrupa Şampiyonu İspanyol Sandra Sanchez ile karşılaştı. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı rakibine 4-1 kaybedince finalin kapısından dönen Dilara Bozan, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Son Avrupa üçüncüsü olan Dilara Bozan, 6 Mayıs Cumartesi günü, Karadağlı Biserka Radulovic karşısında bronz madalya için ter dökecek.

Kumite elemeleri devam ediyor

Sabah seansında yapılan ferdi kata elemeleri ile başlayan 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda ilk gün mücadeleleri, akşam seansında başlayan kumite elemeleri ile devam ediyor.



Ev sahibi Türkiye Karate Milli Takımı, organizasyona tam kadro katılıyor.