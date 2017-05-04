Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a verdiği 5'er maçlık cezada indirime gitti. PFDK, 2 Başakşehir'li oyuncuya 'saldırı' suçundan ceza verirken, Tahkim, eylemin niteliğinin 'kavga' şeklinde düzeltildiğini belirtti.

Açıklamada Başakşehir'in itirazı, duruşma istemi ve erteleme taleplerinin reddedildiği kaydedilirken, "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan'ın ve Yalçın Ayhan'ın, basın mensubuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemlerin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 45. maddesinde düzenlenen "kavga" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemlerin niteliğinin "kavga" şeklinde düzeltilmesine; bu itibarla Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan'a ve Yalçın Ayhan'a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT'nin 45. maddesi uyarınca tayini suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.