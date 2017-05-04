Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hidayet Türkoğlu'nun başkan seçildiği Türkiye Basketbol Federasyonu Seçimli Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin açılan ve mahkemenin bilirkişi raporlarına başvurduğu davadan Türkoğlu'na bu kez iyi haber geldi.

Basketbol lisanslı oyuncusu Ayberk Yağız tarafından Hidayet Türkoğlu'nun yasaklı madde kullanmaktan kesinleşmiş cezası bulunması gerekçesiyle, TBF Başkanlığı'nın iptaline ilişkin açılan dava ile ilgili mahkeme bugün gerçekleşen 2. duruşmada dosyayı karara bağladı.

İlk duruşmada TBF'nin taleplerini reddeden ve daha sonra dosyayı bilirkişiye tevdi edilmesine karar veren mahkeme, bilirkişi heyetinden gelen raporların ardından bugün görülen 2. duruşmada davacının husumet ehliyeti olmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetti.

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının genel kurul delegesi olmaması ve bu nedenle dava açmaya hakkı bulunmaması nedeniyle açılan davayı usul yönünden reddetmiş oldu.