Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününde Türk sporcular çok güzel bir performansın altına imza attı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın sabah seansında ferdi kata elemeleri yapıldı. Erkeklerde Ali Sofuoğlu kariyerinin en büyük başarısına ulaşarak adını finale yazdırdı. Kadınlarda ise Dilara Bozan, bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Akşam seansında yapılan kumite elemelerinde Türk karatecilerin başarısı devam etti. Bayanlar 55 kilo kariyerinde Avrupa ikinciliği bulunan Tuba Yakan ile +68 kiloda 2015’in gümüş madalyalı ismi Meltem Hocaoğlu, Kocaeli’de de adlarını finale yazdırmayı başardı.

Erkeklerde kumite 67 kiloda Burak Uygur, 2015’in ardından 2017’de de finale yükseldi. Son Avrupa Şampiyonu unvanıyla 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, üst üste ikinci kez finaldeki yerini ayırttı. Kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Enes Erkan, +84 kiloda kariyerinin dördüncü Avrupa Şampiyonası finaline çıkmaya hak kazandı.

52. Avrupa Büyükler Şampiyonası’nın ilk gününde altı Türk karateci de ferdi kumite elemeleri sonunda bronz madalya için mücadele etme hakkı kazandı. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik, 61 kiloda Merve Çoban ile 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu bronz madalya için tatamiye çıkacak. Erkeklerde ise 60 kiloda Eray Şamdan, 75 kiloda da Erman Eltemur Avrupa üçüncülüğü için mücadele verecek.

Kocaeli’nin ev sahipliği yaptığı 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda 5 Mayıs Cuma günü takım kata ve kumite elemeleri olacak. 6 Mayıs Cumartesi günü bireysel kata ve kumitede üçüncülük ve final mücadeleleri 7 Mayıs Pazar günü ise takım kata ve kumite madalya müsabakaları yapılacak.