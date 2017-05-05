Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA’de Play-Off Yarı Final serileri heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, ORACLE Arena’da Utah Jazz ile oynadığı serinin ikinci maçını 115-104 kazanarak 2-0 yaptı. Warriors’ta Kevin Durant 25 sayı, 11 ribaund, Stephen Curry 23 sayı, 7 asist ve Draymond Green 21 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Utah’ta ise Gordon Hayward 33 sayı, 5 ribaund, Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

WASHİNGTON SERİYİ 2-1 YAPTI

Play-Off Yarı Finalinin diğer maçında ise Washington Wizards, Verizon Center’da karşı karşıya geldiği Boston Celtics’i 116-89 mağlup ederek, seriyi 2-1’e getirdi. Wizards’ta John Wall 24 sayı, 8 asist, Otto Porter Jr. 19 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Boston’da ise Al Horford 16 sayı, 3 asist, Isaiah Thomas 13 sayı, 4 asistle mücadele etti.

Öte yandan karşılaşmada yaşanan kavga gündem oluşturdu. İkinci periyotta Kelly Oubre Jr ile Kelly Olynyk arasında tartışma çıktı. Oubre Jr, Olynyk üzerine yürüdü. Bu pozisyon sonrasında hakemler, Oubre Jr’ı oyundan attı.

NBA’de Play-Off Yarı Final heyecanı şu maçlar ile devam edecek:

02.00 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers (0-2)

04.30 Houston Rockets - San Antonio Spurs (1-1)