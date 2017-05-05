Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canik ilçesi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen programda 7-12 yaş arasındaki yüzlerce çocuğa birçok spor dalında eğitimler verildi.

Program hakkında değerlendirmede bulunan IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, “Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun 196 ülkede uygulamış olduğu ‘IAAF Çocuk Atletizmi’ projesini 2014 yılından itibaren sürdürmektedir. Biz de Samsun Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda dün itibariyle Samsun’a gelerek programlarımıza başladık. Bugün ikinci bölüm çocuklara uygulama yaptırılmasıyla ilgilidir. Çocuklarımıza proje kapsamında belirlenmiş olan spor oyunlarını oynatarak onların sağlıklı bireyler olabilmesini amaçlıyoruz. Bu projeyi biz anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar üzerinde uygulamaya başladık. Bizim için son derece önemli bir proje olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kulladı.