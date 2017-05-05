Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş’ta kadro belirsizliği yaşanıyor.

Pazar akşamı oynanacak kritik maç öncesi sakatlığı süren Atiba Hutchinson’un durumu henüz netleşmedi. Kanadalı futbolcu saha antrenmanlarına başlamasına rağmen, hafta başından buyana takımla çalışmalara katılamadı. Derbide forma giymek isteyen Atiba, maç öncesi yapılacak son tatktik antrenmanında denenecek. Tecrübeli oyuncunun hazır olduğuna karar verilirse, Atiba sahadaki yerini alacak. Aksi durumda Şenol Güneş 6 numara pozisyonu için Necip veya Tolgay’a şans verecek.

Siyah beyazlı takımdaki bir diğer belirisizlik sol stoper bölgesinde yaşanıyor. Cezalı Tosic’in yokluğunda Atınç veya Marcelo’yu kullanmayı düşünen Güneş, nihai kararını vermedi. Tecrübeli teknik adamın Lyon karşılaşmasından sonra Mitrovic’i son iki lig maçının kadroya dahi almaması Atınç’ın bir adım öne çıkarıyor.

DERBİNİN GOLCÜSÜ KİM OLACAK?

Şenol Güneş derbinin forvetini de henüz belirlemedi. Cenk ve Aboubakar arasında kalan deneyimli çalıştırıcı, antrenman maçlarında iki futbolcuyu da 11’de denedi. Güneş kararsızlık yaşadığı diğer pozisyonlarda oluğu gibi, derbide kimin forvet olarak maça başlayacağını son taktik antrenmanında belirleyecek.