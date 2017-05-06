Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile 2014 yazında 4 yıllık sözleşme imzalayan Yasin Öztekin gelinen noktada son 3 sezondur takıma en çok katkı veren isimlerden biri oldu. 20. şampiyonluğun kazanıldığı sezonda çok kritik işlere imza atan millî futbolcu, geçen sene de 10 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Bu yıl da şu ana kadar 11 gollük katkı veren ve 2 yıldır yeni kontrat bekleyen 30 yaşındaki oyuncu sonunda patladı. 2014’te imzaladığı sözleşmesine göre bu sezon 1 milyon 100 bin avro garanti ücrete oynayan, gelecek sezon da 1 milyon 150 bin avro alacak Yasin, âdeta masaya yumruğunu vurdu.

İyileştirme olmalı

Yasin’in menajeri Ahmet Bulut, G.Saray yönetimiyle bu konuda görüşmelerini sürdürürken, başarılı futbolcu da yetkililer Cenk Ergün ve Mehmet Özbek’e bir an önce garanti ücretinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Yasin “Sadece adalet istiyorum” dedi. Galatasaray’da futbolun başındaki isimlere içini döken Yasin “Son 3 sezonun analizleri çıkarılsın. Kim ne katkı vermiş ve karşılığında ne kadar kazanıyor, hepsi incelensin. Her şey ortada. Kim ne yapmış, kim ne kadar kazanıyor?” ifadelerini kullandı. Eren 2 milyon 150 bin, Tolga 2 milyon avroya oynarken, Yasin Öztekin’e en az 1,8 milyon avroluk teklif sunulması bekleniyor.