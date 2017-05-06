Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarına katılma umutlarını koruyan ve 4 puan önündeki Galatasaray’ı takibe devam eden Trabzonspor için bugün biraz uzun olacak. Gündüz kuşağında 16.00’da evinde Kayserispor’u misafir edecek olan bordo-mavililer için tek bir sonuç var: Galibiyet. Geçen hafta G.Birliği ile berabere kalan ve hesapta olmayan bir kayıp yaşayan Trabzonspor, Kayseri maçını kazanıp akşam da takipçisi Galatasaray’ın Kasımpaşa önünde puan yitirmesini bekleyecek.

Kadro bozulmuyor

Antalyaspor ve ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında Rodallega ile N’Doye’a birlikte görev veren Teknik Direktör Ersun Yanal, Kayserispor önünde tek forvetli eski sistemine dönüş yapacak. Bu arada Karadeniz ekibi evinde Kayserispor’a karşı yenilgi yüzü görmedi. Rakibini ilk defa Medical Park Arena’da ağırlayacak Trabzonspor, 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.