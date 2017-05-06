Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kayserispor maçı canlı anlatımı bu haberde olacak. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da Kayserispor'u konuk ediyor. Peki Ts Kayseri maçı canlı skor kaç kaç? Ersun Yanal yönetiminde ligin 2. yarısına fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Avrupa arenasına katılma adına evinde oynayacağı Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Düşme hattına yakın olan Kayserispor ise Trabzon karşısında gol veya goller bularak potadan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Bu zorlu Trabzon Kayseri maçı canlı anlatımı, Ts Kayseri canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde dakika dakika yayınlanacak... İşte Trabzonspor Kayserispor maçı canlı anlatım detayları...

Kazan bekle

Bordo-mavililer, 16.00’da Kayseri’yi yenip akşam 19.00’da G.Saray’ın Kasımpaşa’ya karşı puan kaybını bekleyecek. Avrupa kupalarına katılma umutlarını koruyan ve 4 puan önündeki Galatasaray’ı takibe devam eden Trabzonspor için bugün biraz uzun olacak. Gündüz kuşağında 16.00’da evinde Kayserispor’u misafir edecek olan bordo-mavililer için tek bir sonuç var: Galibiyet. Geçen hafta G.Birliği ile berabere kalan ve hesapta olmayan bir kayıp yaşayan Trabzonspor, Kayseri maçını kazanıp akşam da takipçisi Galatasaray’ın Kasımpaşa önünde puan yitirmesini bekleyecek.

Kadro bozulmuyor

Antalyaspor ve ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında Rodallega ile N’Doye’a birlikte görev veren Teknik Direktör Ersun Yanal, Kayserispor önünde tek forvetli eski sistemine dönüş yapacak. Bu arada Karadeniz ekibi evinde Kayserispor’a karşı yenilgi yüzü görmedi. Rakibini ilk defa Medical Park Arena’da ağırlayacak Trabzonspor, 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Trabzonspor-Kayserispor maçı canlı anlatım bilgileri

Medical Park Arena’da saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy, yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

İkinci devrenin en fazla puan toplayan takımı

Trabzonspor, Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılarak ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan takım unvanını da sürdürmek istiyor. Ligin ikinci bölümünde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 29 puan elde eden lider Beşiktaş’ın önünde yer almayı başardı.

5 futbolcu ceza sınırında

Trabzonspor’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz temsilcisinde, 3’er sarı kartı bulunan Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Bero ve Hugo Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bordo-mavili futbolcular, sarı kart cezalısı olmaları halinde 31. haftadaki Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un 11'i...

Trabzonspor’un Kayserispor maçına; Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N’Doye 11’i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Kayserispor 40. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Medical Park Arena’da yapacakları maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynanan 19 maçta ise 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1’lik sonuçla elde etti. Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri’de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.