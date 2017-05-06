Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kasımpaşa canlı anlatımı ve Gs Kasımpaşa canlı skor kaç kaç gibi öğrenmek istedikleriniz burada... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına girilirken, matematiksel olarak halen zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Türk Telekom Arena'da kendi seyircisinden yoksun olarak Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 29 hafta geride kalırken Galatasaray, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle; 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Rakibi Kasımpaşa ise, 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle; 37 puanla 10. sırada bulunuyor. Şampiyonluk ümitlerini yitiren Galatasaray, Kasımpaşa karşısından 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesabını yapıyor. Bu zorlu Gs Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ve Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde olacak. İşte Gs Kasımpaşa maçı ile ilgili detaylar...

Galatasaray-Kasımpaşa maçı canlı anlatım bilgileri

Türk Telekom Arena'da oynanacak ve bugün saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Bozhikov, Abdullah, Pavelka, Adem Büyük, Castro, Turgut Doğan, Guanca

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek.

Serdar Aziz dışında eksik yok!

Haftaya 52 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 3. durumdaki Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde yer alıyor. Galatasaray’da Kasımpaşa mücadelesi öncesi, tedavisi süren Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ceza sınırında 5 oyuncu Galatasaray’da Kasımpaşa müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da eksikler dikkat çekiyor

Lacivert-beyazlı ekipte Galatasaray karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler bulunuyor. Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Timsah tarifesi

Bursa’ya deplasmanda 5 atarak biraz olsun olumsuzlukları unutturan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bursa’ya deplasmanda 5 atarak biraz olsun olumsuzlukları unutturan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Hafta boyunca sıkı bir şekilde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray takımında Teknik Direktör Igor Tudor, oyuncularından Bursa’daki performansın aynısını bekliyor. Jan Olde Riekerink’in 4-2-3-1 formasyonuna geri dönen Hırvat hoca bugünkü maçta da sistemi bozmayacak. Futbolcuların da memnun olduğu bu sistemden olumlu geri dönüş alan Tudor, oyunculara telkinlerde bulundu. Genç çalıştırıcı “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Fenerbahçe maçında hakkımız olmayan mağlubiyet almıştık. Ama Bursa’da gol yollarını açabildik ve rakibe hiç alan bırakmadık. Yarın da (Bugün) sizden gol yollarını aynı şekilde açmanızı, hücumda tüm alternatifleri kullanmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yasin Öztekin patladı

Eren, Tolga gibi isimlerin yarısı kadar para kazanan Cimbom’un kanat oyuncusu, yöneticilere mesajını verdi: Her şey ortada... Kim ne yapmış, kim ne kadar kazanıyor... Benim isteğim sadece adalet. Galatasaray ile 2014 yazında 4 yıllık sözleşme imzalayan Yasin Öztekin gelinen noktada son 3 sezondur takıma en çok katkı veren isimlerden biri oldu. 20. şampiyonluğun kazanıldığı sezonda çok kritik işlere imza atan millî futbolcu, geçen sene de 10 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Bu yıl da şu ana kadar 11 gollük katkı veren ve 2 yıldır yeni kontrat bekleyen 30 yaşındaki oyuncu sonunda patladı. 2014’te imzaladığı sözleşmesine göre bu sezon 1 milyon 100 bin avro garanti ücrete oynayan, gelecek sezon da 1 milyon 150 bin avro alacak Yasin, âdeta masaya yumruğunu vurdu.

İyileştirme olmalı

Yasin’in menajeri Ahmet Bulut, G.Saray yönetimiyle bu konuda görüşmelerini sürdürürken, başarılı futbolcu da yetkililer Cenk Ergün ve Mehmet Özbek’e bir an önce garanti ücretinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Yasin “Sadece adalet istiyorum” dedi. Galatasaray’da futbolun başındaki isimlere içini döken Yasin “Son 3 sezonun analizleri çıkarılsın. Kim ne katkı vermiş ve karşılığında ne kadar kazanıyor, hepsi incelensin. Her şey ortada. Kim ne yapmış, kim ne kadar kazanıyor?” ifadelerini kullandı. Eren 2 milyon 150 bin, Tolga 2 milyon avroya oynarken, Yasin Öztekin’e en az 1,8 milyon avroluk teklif sunulması bekleniyor.