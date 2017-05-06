Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray ile oynanacak olan derbi öncesi son antrenmana gelen ve oynamak istediğini söyleyen Van der Wiel, Advocaat'ın muhalefeti ile karşılaştı. İstediğin zaman sahaya çıkamazsın diyen Advocaat, Van Der Wiel'i kadroya almadı. Bunun üzerine Hollandalı oyuncu çok sert bir şekilde Advocaat'a bağırmaya başladı. "Buna hakkın yok. Beni oynatman gerek" diyen Van Der Wiel'e karşılık Advocaat da aynı sertlikte karşılık verdi. Bu sırada menajer Hasan Çetinkaya devreye girdi ve Van der Wiel'e müdahalede bulundu.

Bu olayın ardından Hasan Çetinkaya'nın olayı yönetime taşıdığı kaydedildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da yıllık 4.5 milyon euro kazanan ve banka teminatıyla her ayın 1'inde hesabına 450 bin euro yatan Wiel'e ihtarname çektiği belirtildi.



İhtarnamede, "Sen profesyonel futbolcusun. Paranı zamanında alıyorsun. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz" ifadesinin kullanıldığı kaydedilirken, yönetimden aldığı yanıta sinirlenen Wiel'in derbiden 1 gün önce Advocaat ve Çetinkaya ile tartıştığı ortaya çıktı.



'Volkan Demirel yumruk attı'



İddiaya göre Advocaat'a argo kelimeler kullanan Hollandalı yıldız, Çetinkaya'ya da"Her şey senin yüzünden oldu. Beni yönetime şikayet ettin" diye bağırdı. Ardından araya kaptan Volkan Demirel girdi ve Wiel'e "Yeter sus!" dedi. Wiel buna karşılık İngilizce küfredince Volkan'dan yumruğu yedi. Olay sonrası hastaneye giden Hollandalı yıldız 10 gün rapor aldı. Bu yüzden idmanlara çıkmayan Wiel'in bileti kesin olarak kesildi.



Alınan bilgilere göre Van der Wiel'in sezon başından bu yana sergilediği tavırlar takım içinde herkesi rahatsız ediyor. Tüm futbolcuların Hollandalı yıldıza cephe aldığı, bu isimlerin arasında vatandaşları Van Persie ve Lens'in bile bulunduğu öğrenildi.