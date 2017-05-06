Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona ile 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi, yeni teklifi reddetti.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; Barcelona, Lionel Messi'ye yıllık 35 milyon Euro net kazanç teklifi yaptı ancak Arjantinli yıldız olumsuz yanıt verdi.

BAŞKANA MESAJ VERDİ

Sözleşmesi 2018'de sona eren Messi'nin babası ve menajeri Jorge arasında görüşmeler uzun süredir sürüyor. Haberde; Messi'nin sözleşme teklifini reddetmesine karşın Barcelona ile yola devam edeceğin kesin olduğu iddia edildi.

Barcelona'da oynamaya istekli olduğu belirtilen Messi'nin yeni bir teklif istediği ve başkan Josep Bartomeu'ya mesaj verdiği ileri sürüldü.