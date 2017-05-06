Galatasaray'da penaltı isyanı! Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta penaltı isyanı yaşandı.
PENALTI İTİRAZI
Sarı-kırmızılılar 62. dakikada penaltı itirazında bulundu. Sağ kanattan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Garry Rodrigues'in kafa vuruşunda top Kasımpaşa savunmasının eline çarptı. Galatasaraylı futbolcular penaltı diye hakeme itirazda bulunurken Özgür Yankaya devam dedi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa yakaladığı kontra atakta Turgut Doğan Şahin'le golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.